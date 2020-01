Det kan da umuligt være kommet bag på Harry og Meghan, at pressen ville være meget nærgående?

Meget tyder på, at det gjorde det nok heller ikke. Harry var så hurtigt ude med sine anklager mod pressen, at man nærmest kunne have ham mistænkt for at have haft dem liggende klar i skuffen.

Det ville ikke være underligt. Han har hadet pressen med god grund, siden han som 12-årig mistede sin mor Diana. Han har hele tiden vidst, at der nok ville komme en dag, hvor han ville skulle beskytte en kvinde mod den presse, som han mente havde taget livet af hans mor. Så det ville ikke være svært at forstå, hvis han havde øvet sig.

Det, der til gengæld er svært at forstå, er, at han med den viden og den historie ikke meget tidligere traf de forholdsregler, der skulle til, for at undgå den skæbne, som han nu har fået Meghan fastlåst i for evigt. For pressen, den slipper hun da aldrig for nu.

I hende ser vi en frækkert og en forfører. En femme fatale. Og sådan nogle er folk ikke trygge ved

Hvis Harry virkelig ville have beskyttet sin udkårne, skulle han have trukket sig tilbage, inden han meldte sin kærlighed ud. Så ville de to måske havde haft en chance for lidt privatliv. Kongelige er abdiceret før pga. kærlighed og er sluppet godt fra det.

Måske troede han alligevel, det ville være anderledes.

Måske var Harry så blind af kærlighed, at han ikke i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at englænderne ville andet end at elske Meghan lige så højt, som han selv gjorde.

Men det gjorde de ikke … og hvorfor egentlig ikke? Er det, fordi hun er amerikaner? Fordi hun er Hollywood-skuespiller? Fordi hun er sort?

Den sexede Megan Markle er englænderne ikke begejstrede for. Foto: CHRIS JACKSON Vis mere Den sexede Megan Markle er englænderne ikke begejstrede for. Foto: CHRIS JACKSON

Ingen tvivl om, at det spiller en rolle for englænderne, at hun ikke er englænder. Og ligefrem amerikaner, det gør det bestemt ikke bedre. Skuespillere, dem er de vant til, også i kongehuset. Og sort, måske for nogle få, men jeg tror, det er noget andet end farven på hendes hud, der spiller en rolle her.

Vi må ikke dømme folk på deres udseende, men vi gør det alligevel.

Castere til film, tv og reklame ved præcis, hvordan vi synes en skurk og en helt skal se ud.

Diana lignede uskylden selv, hun kunne have spillet engel. Kate ser så frisk og naturlig ud – perfekt castet til en rolle i 'Det lille hus på prærien'.

Englænderne elsker den søde og naturlige Kate Middleton. Foto: POOL Vis mere Englænderne elsker den søde og naturlige Kate Middleton. Foto: POOL

Men Meghan Meghan har et andet udseende. Hun er en lækker cigar. Hun er sexet. I hende ser vi en frækkert og en forfører. En femme fatale. Og så har hun ovenikøbet holdninger til alt muligt, også det at være kvinde, og sådan nogle er folk ikke trygge ved. De kan jo finde på alt muligt.

Pressen i England har valgt at fremstille Meghan som en skurk, der har fordrejet hovedet på deres elskede lille prins Harry. Det amerikanske site Buzzfeed har lavet en gennemgang af en række artikler om henholdsvis Kate Middleton og Meghan Markle og stillet dem op over for hinanden. Og der er ingen tvivl om, at der er meget stor forskel i deres måde at fremstille næsten ens hændelser med de to prinsesser.

Men måske er det ikke kun pressen, der er forudindtaget? Hvad med os selv? Er vi også selv lidt hurtige til at dømme? Når vi ser på Meghan, hvad ser vi så? og hvor meget spiller det ind i vores antagelser omkring, hvad og hvem der har gjort noget forkert.

Man skal ikke dømme en bog på dens omslag – men måske er det præcis det, vi gør her.