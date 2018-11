Har du arbejdsglæde som Lotte fra SuperBest?

Jeg har aldrig mødt kassedamen Lotte fra SuperBest i Rødovre. Faktisk har jeg først hørt om hende for nyligt, da en af supporterne i mit firma i Dinero fortalte om hende.

Den lille del af historien om Lotte, som jeg kender til, handler om et menneske, som fandt ægte glæde i sit arbejde. Den glæde smittede i en sådan grad, at køen i hendes kasse altid var den klart længste. Ikke fordi hun var langsom, men fordi kunderne hellere ville betale hos hende.

Og når hun var til pause, var det ikke usædvanligt, at kunderne forlængede deres indkøbstur, indtil hun var tilbage bag kassen. Fordi de ganske enkelt ville betale hos hende. Hun var så populær, kassedamen Lotte, at hun blev kåret som årets borger i Rødovre i 2012.

Hun elskede tilsyneladende sit arbejde og kunne derfor give kunderne en helt særlig købsoplevelse. Derfor har Lotte, som i dag angiveligt er på pension, min dybeste respekt.

Den har hun, fordi hun ikke var en af dem, for hvem ugen består af fem lortedage og to gode dage: Fridagene. Jeg ser desværre mange gode mennesker, som egentlig har en masse at byde på, men som flatliner i livet. De brokker og beklager sig igennem en hel arbejdsuge for at kollapse foran fjernsynet fredag aften som en søstjerne. Det er dem, der tænker; 'Livet starter satmer i morgen!' 'Eller når jeg vinder i Lotto,' og så sker der ikke skid.

Jeg skal ikke gøre mit til dommer over andres liv, og om de er lykkelige som flatlinede søstjerner. Jeg gider bare ikke leve på den måde. Det er trist at leve et liv, som man hver dag håber er anderledes i morgen. For livet ændrer sig ikke, medmindre man selv gør noget aktivt for at ændre det.

Jeg snakkede på et tidspunkt med en fyr, som sagde, han har det fedeste job. Men han nuancerede sin udtalelse: 'Egentlig er det et lortejob. Men jeg har syv ugers ferie, hvor jeg kan tage ud og dykke.'

Han burde jo vade ind på chefens kontor og klaske en opsigelse i bordet og aldrig se sig tilbage. For han skal sgu da ikke sidde i et dødssygt job, hvor han er ved at implodere af kedsomhed hver eneste dag og kun lever for sine syv ferieuger. Han skal da være dykkerinstruktør. Så vågner han hver eneste morgen fuld af energi, glæde og gnist og får den fedeste arbejdsdag.

Og lige præcis her finder vi nøglen til, at jeg blev iværksætter og til, at jeg den dag i dag stadig fascineres af andre iværksættere. For iværksættere er mennesker, der tager et solidt greb om eget liv og egen lykke og fører sig selv i den retning, der er den rigtige for dem. De dedikerer deres tid til det, der gør dem glade og vækker deres nysgerrighed, og fravælger dermed aktivt det monotone, kedelige livet som flatliner.

Det er fair nok, hvis man havner i en tilstand, hvor man flatliner. Det tog også mig mange år.

At komme dertil, hvor livet er spændende, og jeg har taget nogle tæv på vejen derhen. Hvis du har svært ved at komme ud af den boks, der holder dig fast i noget utilfredsstillende eller kedeligt, så lav en plan. Sæt dig et mål og gå hårdt efter det.

Den glæde, man kan finde i sit job, handler ikke om penge eller om uddannelse. Den handler om at finde den rette hylde, hvor arbejdsdagen giver den gode følelse i maven. Hvis du ikke har den, skal der ske noget andet. Måske skal du jagte din drøm som iværksætter. Måske skal du have ny arbejdsfunktion eller ny arbejdsgiver.

Eller måske trænger du bare til at minde dig selv om, hvorfor du på et tidspunkt valgte dit job. Hvad var din gnist? Måske brænder den stadig indeni dig.

Du skal finde arbejdsglæden. Og du skal ikke indstille jagten, før du har det som Lotte i kasselinjen i SuperBest i Rødovre.