Maria Laursen tog solarium to til tre gange om ugen i ti år. Det har formentlig været medvirkende til, at hun blev ramt af modermærkekræft. Nu advarer hun andre - især unge - mod at tage kunstig sol.

»Det var jo dejligt varmt, og det var pænt at være brun. Jeg er tit taget til fest og nærmest været forbrændt i ansigtet,« siger 36-årige Maria Laursen, når hun husker tilbage på sine teenageår, og frem til hun var ca. 23 år.

Men de mange timer i solariet har haft alvorlige konsekvenser. Bare få dage efter, hun var blevet mor, fik hun en alvorlig besked ved lægen: Hun havde fået modermærkekræft.

»Jeg anede ikke, at det er en af de mest farlige typer kræft,« siger Maria Laursen, der dengang ikke vidste bedre:

Maria da hun var teenager og tog sol. Foto: Privat.

»Vi lavede jo bare fis med, at det hed en cancergrill. Jeg tror, vi havde en forestilling om, at det var sundt at få lys, og at vi fik D-vitamin,« siger hun.

I dag er viden om sammenhængen mellem kræft og solariebrug mere udbredt, end dengang Maria tog solarium med familie og veninder.

Fakta Fire myter om solariebrug: 1) Det er en god idé at forberede kroppen på sydens sol ved at gå i solarium inden. Falsk. Det anslås, at den farve, man får fra solariet, beskytter huden ligeså meget, som hvis man brugte en solcreme med faktor 2-4. Det vil sige, at det er en meget begrænset beskyttelse. På solferier anbefales det, at man bruger minimum faktor 30. Sammenholdt med den øgede risiko for hud- og modermærkekræft, som selve solariebesøget giver, er forbruning i solariet altså ikke den minimale ekstra beskyttelse værd. 2) Solariebrug er kun farligt, hvis du bliver solskoldet. Falsk. Uv-strålingen fra solarier er så kraftig, at det er dokumenteret, at den også er skadelig, selvom du ikke solskoldes. 3) Man skal bruge solarium for at få nok D-vitamin Falsk. Solarier udsender kunstig fremstillet uv-stråling, der markant øger risikoen for udvikling af hud- og modermærkekræft. Solarium er aldrig en sund kilde til D-vitamin, for det skader huden mere, end det gavner. Derfor frarådes solarium som kilde til D-vitamin. 4) Solariebrug er ikke farligt, hvis man kun bruger det sjældent Falsk. Selv hvis du bruger solarium sjældent, har du en øget risiko for at udvikle hud- og modermærkekræft. Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

En ny undersøgelse blandt 15-25-årige fortaget af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden angiver 62 pct. af unge solariebrugere, at de godt ved, at de udsætter sig selv for kræftrisiko, når de går i solarium.

De fremhæver især, at de går i solarium for at få en pæn kulør, og fordi det er en nem måde at blive brun på. Det bekymrer projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne, Peter Dalum:

»Det er meget bekymrende, at de unge gambler med deres helbred for at blive solbrune. Selvom de fleste unge godt ved, at man kan få hud- og modermærkekræft af at gå i solarium, så er der stadig et behov for at få dem til at forstå de alvorlige konsekvenser,« siger Peter Dalum og fremhæver, at strålingen i et solarium er markant kraftigere end i den sol, vi får, når vi er udenfor.

I dag er det syv år siden, at Maria Laursen fik fjernet den modermærkekræft, der kunne have kostet hende livet, hvis ikke hun havde reageret i tide.

Et modermærke på hendes lår ændrede form og farve, og fordi det generede hende, når hun skulle have bukser på, gik hun først til læge og sidenhen til hudlæge for at få det fjernet.

Det skulle dog vise sig at være langt mere alvorligt end først antaget.

Maria fotograferet på en ferie i Italien i 2008. Hun har altid været glad for solen også udenfor solariet, hvor hun sjældent brugte solcreme. Efter hun fik kræft, bruger hun altid faktor 50. Foto: Privat.

»Jeg gik helt i panik og blev bange for, at jeg ikke skulle klare den. Jeg var lige blevet mor til min søn. Frygten for, at jeg måske bliver syg, og mine børn skal vokse op uden en mor, sidder stadig i mig i dag,« siger Maria Laursen, der bor i Horsens med sin mand og to drenge på syv og fire år.

På trods af at den yngre generation er bedre informeret om farerne ved at tage sol i solarium, er det stadig godt 12 pct. i alderen 15-25 år, der har været i solarium inden for det seneste år – og den andel har været nærmest konstant siden 2013.

»Når man er ung lever man bare i nuet, og det skal man selvfølgelig også, men jeg synes, de skal vide, at de udsætter deres krop for UV-stråling, som kan give kræft,« siger Maria Laursen.

Hun har ikke taget sol, siden hun var 23 år. Og står det til hende, så skulle solarium slet ikke være lovligt i Danmark.

Maria sammen med sin mand og to drenge på syv og fire år. Foto: Privat.

»Ligesom man advarer mod rygning på cigaretpakker, så burde man også blive bedre til at advare mod solarium. Faktisk forstår jeg slet ikke, at det kan være lovligt,« siger hun.

Hos Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden ærgrer man sig også over, at der stadig er nogle unge, der gør brug af solarium, og at udviklingen er stagneret i løbet af de seneste fem år.

»Hvert eneste kræfttilfælde er et for meget, og især hvis det kunne have været undgået. Derfor ser vi gerne, at vi til at starte med fik en aldersgrænse ved 18 år, fordi langt hovedparten starter inden de er 18. Men på længere sigt må det gerne blive helt forbudt,« siger Peter Dalum.

Modermærkekræft er den mest alvorlige form for kræft i huden og er kræft, som opstår i eksisterende eller nye modermærker. Knap 300 dør hvert år.

Maria Laursen kan prise sig lykkelig for, at hun ikke blev en del af den kedelige statistik.

»Mine drenge ved godt, at det er farligt, hvis man bliver forbrændt og rød. Alene i sommer har vi brugt otte store flasker solcreme,« siger hun.