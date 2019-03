Danmark er ikke det ligestillingsland, vi går og tror, mener medlem af De Radikale, Magnus Sæbye.

»Kigger man på erhvervslivet, går det det ikke frem, men tilbage. Det skal vi lave om på ved at indføre kønskvoter i erhvervslivets bestyrelser.«

Sådan indledte Magnys Sæbye, da han gæstede B.T.’s livestudie som optakt til kvindernes internationale kampdag 8. marts.

»Vi var blandt de første til at indføre stemmeret for kvinder. Og vi er også et progressivt land. Derfor er det ærgerligt, at det går så dårligt med ligestillingen,« sagde han og henviste til en række undersøgelser.

Skal vi indføre kvoter for, hvor mange kvinder der skal være i bestyrelser i virksomheder?

I mere end hver anden bestyrelse i erhvervslivet er der ingen kvinder, har opgørelser fra både Institut for Menneskerettigheder og Mandag Morgen vist. og ifølge Mandag Morgen bliver der hver dag året rundt bliver der i snit besat 100 bestyrelsesposter i Danmark. Men kun 16 ud af de 100 nye bestyrelsesmedlemmer er kvinder. DR har desuden berettet, at kun hver ottende direktør er kvinde.

»Det er altså på trods af, at kvinder klarer sig vanvittigt godt og ofte bedre end mænd på lange videregående uddannelser, der f.eks. retter sig mod erhvervslivet,« sagde Magnus Sæbye.

Derfor ønsker han kønskvoter indført ved lov.

Men hvad skal sanktionen så være, hvis de ikke gør det, ville B.T.’s debatredaktør, Sanne Fahnøe, vide.

»Det vil være f.eks. bøder. Men jeg er af den overbevisning, at Danmark er et progressivt land, så lad os se, om de ikke også retter sig efter en lov, som går et skridt i den rigtige retning,« svarede Magnus Sæbye.

Men størstedelen af B.T.’s Facebook-følgere var langt fra enige.

»Stop nu, det handler ikke om, hvilket køn man er, det handler om interesse og dygtighed for at komme i en bestyrelse,« skrev Lisbeth Betty Hansen.

Ulla Kring skrev: »Jeg vil ansættes for mine kompetencer, ikke for mit køn!«

Der er da noget ravruskende galt, når over halvdelen af danske virksomheder ikke har nogen kvinder i bestyrelsen

Men Magnus Sæbye mener ikke, at erhvervslivet vælger dem med de bedste kompetencer, forklarede han.

»For så havde der allerede været flere kvinder i de danske erhvervsbestyrelser. Problemet er, at man i stedet ringer derimod til den gamle dreng i klassen, som man har siddet i bestyrelse med før.«

Er det noget, du ved, spurgte Sanne Fahnøe.

»Man kan jo se, at mænd sidder på flere bestyrelsesposter end kvinder, og at der er mange gengangere på forskellige bestyrelsesposter,« sagde han og tilføjede:

Man ringer til den gamle dreng i klassen, som man har siddet i bestyrelse med før

»Kvinderne er bedre end mændene på mange parametre i de videregående uddannelser, men otte ud af ti direktører er mænd. Og du skal ikke komme og fortælle mig, at kun to ud af ti af de mest kompetente til direktørposter er kvinder.«

Facebook-brugeren Otto Kjærgaard skrev, at gode karakterer på en uddannelse ikke nødvendigvis afspejler erhvervslivets krav. Det kræver noget, de færreste kvinder har, mener han.

»Man kan sagtens få høje karakterer uden at have nosser til at være leder. Lederegenskaber er ikke noget, der afspejler sig i karaktergivningen.«

Til den kommentar svarede Magnus Sæbye:

»Det er fair nok at sige sådan der. Det er bare ikke rigtigt. De mest magtfulde og kompetente erhversledere i World Economic Forum mener, at de bedste bestyreleser er dem med en nogenlunde lige kønsfordeling. Og der er da noget ravruskende galt, når over halvdelen af danske virksomheder ikke har nogen kvinder i bestyrelsen.«