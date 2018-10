Mig og min overgangsalder - hvorfor lide?

Kære mænd, måske føler I jer udenfor, når I læser den sætning. Men læs med: Det her gælder også jer – og ikke mindst jeres koner eller kærester.

For ligesom døden er en naturlig konsekvens af livet, så er overgangsalderen det også.

Mere end 400.000 danske kvinder befinder sig lige nu i overgangsalderen. Så sig ikke, du ikke kender nogen, der står midt i den! Jeg hører selv til i segmentet af klimakteriesild, hormonbomber, eller hvad man nu lidet flatterende kalder kvinder i overgangsalderen.

Overgangsalderen er vel mest at sammenligne med en mands manglende potens. Det er hverken sjovt eller sexet. Men dog en helt naturlig del af livet og virkeligheden

Jeg røg selv i klimakteriet for en del år siden, hvor en mandlig gynækolog tørt konstaterede, at der nok ikke var så meget krudt i mine æggestokke længere. Det betyder rent lægeligt, at østrogenproduktionen falder og til sidst går i nul.

På mange måder er overgangsalderen jo genial - for endelig slipper kvinden for det månedlige bøvl, og vi kan slippe lysterne løs uden frygt for uplanlagte graviditeter. Desværre indebærer overgangsalderen også, at der går alvorligt kuk i kvinders hormonbalance.

Og det har rigtige mange konsekvenser både psykisk og fysisk. Hedeture, nattesved, søvnløshed, træthed, humørsvingninger, ømme led og tørre slimhinder. Bare få at nævne nogle få. I den farlige ende ligger så knogleskørhed og hjertekarsygdomme.

Jeg har det sidste stykke tid beskæftiget mig rigtig meget med overgangsalderen sådan rent professionelt på min blog. Ikke kun fordi jeg selv er midt i den, men fordi den er endnu et af de tabuer, som kvinder ligger under for.

Noget af det, der har overrasket mig allermest, er, hvor lidt både kvinder og mænd ved om de drastiske forandringer, der sker. Og mange læger ved det heller ikke – eller også tager de det ikke alvorligt.

9.000 funktioner i kvindens krop er f.eks. afhængig af østrogenproduktionen. Og når den så falder til nul i klimakteriet, så siger det sig selv, at der sker ting og sager i kvindens krop og sind.

Og nu kommer så det mystiske: Vi får pjecer og information smidt i hovedet om alt fra neglesvamp til HPV-vaccine, influenza og forhøjet blodtryk. Men overgangsalderen, som ALLE kvinder skal igennem, er ligesom glemt.

Hallo, nogle kvinder sveder og lider sig gennem klimakteriet i op til 10 år! Deres livskvalitet er i den grad under pres

Jeg har ihvertfald aldrig set skyggen af en folder om livet som klimateriedulle, hverken hos min læge, gynækolog eller på apoteket. Og det kan vi ikke være bekendt. For det betyder, at titusindvis af kvinder går rundt og har det ad h til uden egentlig at vide hvorfor, eller hvad de skal gøre ved det.

Samtidig har der bredt sig en efter min mening misforstået opfattelse af, at overgangsalderen ’bare’ er noget, vi skal klare uden hjælp. Hallo, nogle kvinder sveder og lider sig gennem klimakteriet i op til 10 år! Deres livskvalitet er i den grad under pres. Dem kan man give et bedre klimakterieliv med viden om f.eks. kost, livsstil, kosttilskud og medicinske behandlingsmuligheder.

Svensk tv har lige sendt en række programmer om klimakteriet. Den første af sin slags nogensinde. Jeg så det på et hotelværelse i Stockholm. Det var interessant, sjovt og klogt tv med, om og for modne kvinder. Det er samtidig en måde at tage en kæmpe målgruppe alvorligt på.

Og det er det, vi skal: Tage kvinder og overgangsalderen alvorligt!

