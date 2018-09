Da både min søster og jeg for tiden er single, er mænd og dating ofte på programmet, når vi taler sammen. Vi prøver sammen at afkode 'mærkværdige' beskeder, deler erfaringer – og billeder…

'Ud over hende din ene veninde kender jeg altså ingen kvinder, der synes, det er fedt eller frækt at få den slags billeder!'

Det er søndag, og jeg har samlet familien til årets sidste børnefødselsdag. Og som så ofte før, når familien er samlet, spørges der ind til, om ikke man har fået en kæreste. Eller om eks'en måske har. Vi svarer 'nej' til både det ene og andet, men begynder så at fortælle lidt om single- og datinglivet.

'Jeg kan faktisk rigtig godt lide, at du er single. For jeg elsker simpelthen dine billeder og historier. Og den måde, du analyserer mange af de her mænd på,' griner jeg til min søster.

Charlotte Højlund, 50 år, journalist og blogger. Vis mere Charlotte Højlund, 50 år, journalist og blogger.

Hun får de 'sjoveste' matches, hvor det er helt uforståeligt, hvad disse mænd skulle have til fælles med hende. Og her taler vi altså i en grad, der i sammenligning får 'Gift ved første blik' til at ligne 'A match made in heaven'.

Vores far, der er fra tiden før netdating, forstår ikke helt snakken, så jeg må finde telefonen frem, så han kan se nogle af disse mænd.

'Det var sgu noget nemmere i gamle dage med kontaktannoncerne,' siger han, og straks begynder min søster og jeg at synge 'Ensom dame 40 år'.

'Jeg tror simpelthen ikke, der har været en eneste børnefødselsdag, uden at I er begyndt at synge,' griner ungernes far.

Var han mon 61 år, da han oprettede profilen, og her fire år senere er han – mærkeligt nok – stadig single...???

'Nej, sådan er det jo. Hvis den ene starter, stemmer den anden i. Man skal jo ikke sidde med den alene,' griner min søster og fortsætter:

'Sådan er det jo også med billederne. Lotte får ikke dick pics, så jeg deler med hende…'

Og vi er tilbage ved datingsnakken og alt det, mænd ikke forstår. For hvordan kan det, at man beder om et billede, så man ved, hvem man kommunikerer med, resultere i et billede af hans nedre regioner i temmelig opstemt tilstand?

'Ham den seneste skrev jeg til, at jeg gerne ville have et ansigtsfoto, så jeg kunne se hans øjne. Og så fik jeg det her?!' siger min søster og bøjer underarmen op med knyttet næve.

Min far er flad af grin:

'Du har jo åbenbart ikke udtrykt dig særlig præcist…'

Ungernes far er ikke helt enig – heller ikke i, at manden har misforstået:

'Du fik jo bare et billede af den 'enøjede',' griner han.

Det får mig til at sætte lige så stort spørgsmålstegn ved datingssidernes algoritmer som ved mænds fatteevne, når de bliver bedt om at sende et vellignende foto

Og det er da lidt sjovt. Eller måske nærmere tragikomisk. Men kan man ikke finde sig en kæreste, kan vi i det mindste have det lidt sjov over det. Og jeg hygger mig meget over min søsters analyser.

En af hendes seneste starter sådan her:

'Så har jeg været heldig igen.'

Man skal i hvert fald ikke være materielt anlagt, hvis man vælger en fremtid med denne Lækkermås, som har en (års-)indkomst på 100-200.000. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre... Hvor lav er fx folkepensionen mon...?

Han beskriver sig selv som 'optimistisk, varm og hjælpsom'. Tak?.

Han er pjattet med hunde, heste og sex, og så er han heldigvis velsoigneret???. Så sammenfattende kan man jo sige, at manden er varmt klædt på og 'god' mod dyrene – uden at svine dem unødigt til, men han skal nok alligevel ikke sige det for højt i nærheden af Dan Jørgensen eller andre 'snerper'???

Han har selvfølgelig ikke givet udtryk for at være til dyresex, men formuleret sig lidt kluntet, så det kom til at se sådan ud. Manden er sikkert sød og ordentlig, men der er virkelig ikke noget ved denne mand, der kunne bare minde om et match – hverken på alder, udseende, uddannelse, indkomst, interesser eller noget som helst andet?

Og det får mig til at sætte lige så stort spørgsmålstegn ved datingsidernes algoritmer som ved mænds fatteevne, når de bliver bedt om at sende et vellignende foto.

Min far er også stadig lidt undrende over for fænomenet 'dick pics', og hvad man gør, når man sådan et billede:

'Hvad svarer du så? Eller du svarer vel bare ikke?'

'Man kan i hvert fald sige, at jeg lige bliver lidt stille et stykke tid…,' griner søs.

