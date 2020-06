En overraskelse på vægten fik 23-årige Mads til at tænke; hvorfor ikke prøve at se, hvad der sker?

Sådan tænkte Mads Rundstrøm, da han ved et tilfælde havde stillet sig på vægten og fik sig en positiv oplevelse, som han gerne ville dele på de sociale medier, fordi han rent faktisk havde taget markant meget på, hvilket har været et ønske i årevis.

Den 23-årige ungdomspolitiker fra Radikal Ungdom fortalte i B.T. Live, at han altid har kæmpet med undervægt og været vant til at få kommentarer som 'du spiser godt nok meget' eller 'du er ret tynd'.

Derfor har han haft svært ved at relatere til en typisk tendens på de sociale medier.

Det er lidt et tabu Mads Rundstrøm

»Folk deler det kun, hvis de har tabt 20 eller 30 kilo. Man ser aldrig det omvendte.«

Det ville han lave om på efter et besøg hos sin papfar.

Her stillede han sig nemlig forleden på vægten. Og for første gang, siden han var helt lille, kunne han konstatere, at han ikke længere var undervægtig.

20 kilo har han taget på i vægt på halvandet år. Et spring fra 50 til 70 kilo. Så den nyhed skulle deles på de sociale medier, tænkte han.

Pas din egen butik, det er mit budskab Mads Rundstrøm

'Det må man vel godt være stolt over?' spurgte han først på Twitter.

»Jeg føler, at folk kommer med mange kommentarer, og jeg har altid tænkt, at det skulle folk ikke blande sig i. Du ville aldrig spørge en overvægtig person, om vedkommende virkelig kunne spise en portion mere.«

Og her har reaktionerne været overvældende. Tweetet nåede ud til tusindvis af brugere, og de positive kommentarer stod også i kø på Facebook, hvor han også delte nyheden.

»Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg åbnede op for et emne, man normalt ikke snakker om. Du ser ikke folk skrive, at de har taget på, det er lidt et tabu.«

Flere af B.T.s følgere reagerede da også ved at dele deres egne historier.

Jamen, du godeste! Det kender jeg godt. Indtil jeg var 28, var jeg undervægtig. Som kvinde betyder det, man ikke så nemt bliver gravid. Og jeg kunne også bare proppe mig. Det viste sig, at jeg havde forhøjet stofskifte, skrev Claudia Dreyer West.

Jeg har længe prøvet at tage nogle kilo på, er næsten i mål, vil jeg tro, selv om jeg ikke har været voldsomt undervægtig, så vil jeg gerne være normalvægtig, skrev Jonas Thomassen.

Har haft stofskifte, der var så højt, at det muligvis gav mig søvnproblemer, hvilket gjorde, at jeg næsten altid har været undervægtig, men det seneste år har jeg taget en del på og er ret glad for min flotte mave, skrev Nikolaj K. Carstens.

Samme her, alle årene har jeg ikke vejet meget. Og været så ked af, når folk har sagt 'hold da op, du er tynd', mange gange har det været folk, der selv har vejet for meget, skrev Sabrina Eggers.

»Jeg tror, der i mange tilfælde er tale om folk, der selv har et problem med deres udseende og derfor har et behov for at rakke ned på andre,« svarede Mads Rundstrøm til den sidste kommentar.

»Lad være med at kommentere på andres kroppe. Pas din egen butik, det er mit budskab,« sagde Mads Rundstrøm.

Flere brugere spurgte også Mads Rundstrøm, hvad han har gjort for at tage på.

»Jeg har ikke rigtig gjort noget. Jeg blev ramt af stress sidste år, og min teori går på, at det påvirkede mit stofskifte, så jeg på den måde har taget på. Jeg spiser, som jeg altid har gjort, og dyrker lige så lidt motion, som jeg altid har gjort,« forklarede Mads Rundstrøm med et grin. For det er ikke øget muskelmasse, der har været med til at hjælpe ham på vej, indrømmede han og tilføjede.

»Jeg har måske et lidt højt forbrug hos den lokale pølsemand.«

Du kan se hele interviewet med Mads Rundstrøm øverst i artiklen.