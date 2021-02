Skvatallergien lever i bedste velgående blandt danske mænd, men den tid er måske forbi nu.

Mads Christensen er en mand i krise – det siger han selv – og derfor mener han også, at det er det helt rigtige tidspunkt at hjælpe andre mænd, der er i en lignende båd.

»Det er min oplevelse, at mange mænd er dårligt kørende i forhold til, hvad de går og slås med i deres indre,« siger han, mens B.T. har ham med live igennem på Facebook.

Han var forbi for at fortælle om sit nye job, nemlig brevkasse redaktør her på B.T., hvor han under overskriften 'Spørg Mads – mest for mænd' hver lørdag vil svare på stort, småt og alt derimellem.

Sådan så det ud, da Mads Christensen var med i B.T.'s livesending onsdag formiddag. Vis mere Sådan så det ud, da Mads Christensen var med i B.T.'s livesending onsdag formiddag.

På trods af, at det var B.T.'s idé med en brevkasse, så tøvede han ikke med at sige nej.

Det er nemlig sket flere gange, at mænd har henvendt sig til ham med deres problemer – særligt efter han selv havnede i en skilsmisse og senere en økonomisk nedtur.

»Det er min opfattelse, at kvinder er bedre til at tale om smertefulde emner og kriser. Nu har jeg ledt i mange år, og det er endnu ikke lykkedes mig at finde en mandeforum, hvor man kan sætte sig ned efter en fodboldkamp og sige: 'Jeg er impotent, mine børn foragter mig, jeg har problemer med min kone, eller jeg er pissebange for ikke at slå igennem på mit arbejde',« lyder det fra 56-årige Mads Christensen.

Skvatallergi kalder han det.

Mads Christensen er blevet brevkasseredaktør – og hvor heldig kan man være? Det er her på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mads Christensen er blevet brevkasseredaktør – og hvor heldig kan man være? Det er her på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Man vil ikke være et skvat, og man vil ikke være venner med et skvat. Men det skal man ikke være bange for, siger han.

»Jeg har selv været meget ekstrovert omkring mit eget ansigtstab. Men jeg håber, at det kan skabe en forløsning hos nogle mænd, der så får lyst til at henvende sig til mig.«

Håbet er, at hvis han selv kan sætte ord på sin krise, så kan andre mænd også sætte ord på det. Og det giver Mads Christensen blod på tanden.

Brevkassen 'Spørg Mads – mest for mænd' kan læses hver lørdag i B.T. og på bt.dk. Du kan sende spørgsmål til Mads Christensen allerede nu på mailen Mads@bt.dk.