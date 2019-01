Mads Christensen har ikke mange kærlige ord at sige om Fætter BR, der gik konkurs i slutningen af december sidste år.

'Som far til tre og således BR-superbruger græder jeg altså tørre tårer over, at legetøjsgiganten Top-Toy, der ejer Fætter BR og Toys'R'Us, har knækket nakken.'

Sådan skriver den 54-årige 'blærerøv', forfatter og entertainer i en klumme i Berlingske.

Han understreger, at han er ked af, at så mange 'søde mennesker' har mistet deres job hos BR, men kritiserer legetøjskædens forretningskoncept, der får os - forbrugerne - til at 'købe bras og juks fra vi er børn.'

'Køb nu for pokker noget andet end braks, juks og jammer,' opfordrer Mads Christensen til Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere 'Køb nu for pokker noget andet end braks, juks og jammer,' opfordrer Mads Christensen til Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg har været flittig kunde i Fætter BR 15 år og har oplevet et utal af gange, at det man køber, falder fra hinanden, inden det overhovedet er blevet pakket ud,« siger Mads Christensen til B.T.

»Min betragtning er, at man bruger mange penge på reklamefilm, der fremstiller varerne som noget fantastisk, men oftest er det langt fra sandheden. Det er noget juks og noget bras.«

En af 'blærerøvens' helt store bekymringer i forbindelse med køb-og-smid-væk-kulturen, som blandt andet Fætter BR bidrager til, er de store mængder plastik, der havner i vores skraldespande.

»Legetøj fra BR er ofte noget tyndbenet billigt bras, som bliver smidt i skraldespanden, når børnene har leget med det et par gange, og jeg er bekymret for det plastik-spor, vi slæber bag os.«

Er du enig med Mads Christensen i, at mange af Fætter BRs produkter er noget 'juks og bras', der bidrager til køb-og-smid-væk-kulturen?

Mads Christensen mener da også, at den øgede bevidsthed omkring miljøet er en af de store grunde til, at forbrugerne 'har slået hånden af' Fætter BR, der som resultat har måtte dreje nøglen om.

'Hver dag får vi tudet ørene fulde med, at vi er moralske forbrugere, og at vi med vores valg og fravalg er med til at sætte verdens kurs. Måske BR gik ned af netop den grund,' skriver han i klummen.

Han fortæller uddybende, at han er overbevist om, at mange har gjort sig de samme tanker som ham og spurgt sig selv, hvorfor de bliver ved med at købe for at smide ud igen kort tid efter.

»Og så har de besluttet sig for at gøre noget ved det i håb om at være med til at vende den udvikling, der har været.«

'Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg kontra-intuitivt har afleveret mine penge i kassekøen hos BR,' skriver Mads Christensen i klummen i Berlingske. Foto: Anne Bæk Vis mere 'Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg kontra-intuitivt har afleveret mine penge i kassekøen hos BR,' skriver Mads Christensen i klummen i Berlingske. Foto: Anne Bæk

I klummen understreger Mads Christensen, at Fætter BR naturligvis langt fra er et enestående tilfælde, men at også blandt andet tech, mode og interiør-giganter bidrager til køb-og-smid-væk-kulturen.

»Jeg skal ikke spille grøn og hellig, men Danmark ligger på en tredjeplads i undersøgelser om unødigt overforbrug. Vi køber til de billigste penge og smider ud, og det gælder både møbler fra IKEA, tøj fra store kæder som zara og Hennes og Mauritz, teknologi fra Apple osv.«

Derfor har han lavet et klimavenligt mantra for 2019:

'Køb mindre, køb færre, men køb bedre, hvis du kan.'