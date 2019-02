Jeg er 43 år gammel, kok, journalist, fritidslandmand og ny jæger. Og jeg er stokdøv. Næsten døv på det ene øre og hører dårligere på det andet.

Jeg havde egentligt tænkt, at mit seneste debatindlæg skulle være det sidste om høreapparater. Budgetterne er på plads. Der kom 100 millioner kroner specifikt øremærket til at nedbringe ventetiderne på høreapparater. Politikerne står i kø for at sige: »Selvfølgelig skal ventetiden ned.«

Men en søndag aften så jeg et nyhedsindslag på TV 2 Øst om netop denne problematik.

Region Sjælland er den region med de længste ventetider. Slagelse har 115 ugers ventetid. Omregnet bliver det til godt og vel 2 år. Køge har 77 uger.

Ventetid i venteværelser er et helvede for os hørehæmmede. Det er det også for normalt hørende. Men hørehæmmede er enormt højrøstede

Formanden for sundhedsudvalget i regionerne, Annemarie Knigge (S), fortæller i indslaget, at det sådan set er lige meget, hvor mange penge man har, så kan de ikke få ventetiden ned. Der mangler audiologer, og de skal uddannes først. Så kan man tage audiologiassistenter, men de skal også uddannes: »Vi gør alt, hvad vi kan.«

Fin dame, tænkte jeg – hun forsøger jo i det mindste.

Et par dage efter kom jeg på Køge Sygehus for at hente min efterhånden famøse badesandal – et høreapparat i stort format.

Jeg skulle have været der ugen før. Den tid var blevet aflyst, fordi de desværre havde sygdom. Da jeg ankom, var der ingen siddepladser. Venteværelset var proppet, og ældre mennesker stod sågar og ventede. Der var plakater sat op i venteværelse: 'Da vi desværre er ramt af sygdom, kan der forekomme ventetid'.

Manden var målløs og skuffet: »Jamen, om 77 uger er jeg jo død…«

»Hvor længe har du ventet?« spurgte en ældre herre med hævet stemme.

»Siden i forgårs,« jokede en ældre dame tilbage. Første problem var, at joken ikke blev fanget. For reelt kunne hun jo have ventet i to dage – hun havde jo allerede ventet 77 uger på at komme til.

I receptionen kom en ældre mand ind. Han havde fået en henvisning på høreapparat af sin ørelæge. Men han havde undret sig over, at han ikke havde fået svar, så derfor var han taget ind på afdelingen for lige at høre ad. Receptionisten måtte beklage og henviste til ventetiden på 77 uger.

Manden var målløs og skuffet: »Jamen, om 77 uger er jeg jo død…«

Jeg kom ind med det samme. To nye høreapparater. Teste, teste. De virker. Tak for i dag. 15-20 minutter tog det, ventetiden var ovre, og en hel ny verden åbnede sig for mine øre.

Grunden til at jeg så sætter mig til tasterne endnu engang er, at Region Sjælland netop har haft en fyringsrunde. Der skal spares penge og effektiviseres. Den afdeling, som jeg netop har skrevet om, har mistet fire medarbejdere. FIRE. Som i næsten en hel hånd.

I min optik er det meget svært at nedbringe ventetider, når man skiller sig af med medarbejdere frem for at ansætte nogle flere.

Ja, det kan være, der er nogle fra receptionen, der blev fyret. Måske en af propstøbedamerne. Måske en helt tredje. Ikke desto mindre giver det mere arbejde til alle, måske med sygdom til følge på grund af stress og overbelastning. Uanset hvad fjerner man ikke hænder, når ventetiden er allerstørst. Ikke hvis man tager sit ansvar alvorligt.

Alt imens sidder der en meget stor gruppe mennesker og føler, de - ironisk nok - ikke bliver hørt. 77-115 ugers ventetid på at få hørelsen igen.

Gruppen af hørehæmmede har i årevis råbt og råbt op for at få politikerne til at trække høet ud af ørene og høre efter. Der skal ske noget konstruktivt. Der skal ikke gives penge med den ene hånd og så tages med den anden. Det er uværdig og flovt.

Den største gruppe mennesker med hørebesvær er ældre mennesker, der har betalt skat i årevis uden at surmule. De ved, at skatten nok skal blive brugt fornuftigt. Når de så bliver ældre, og mister hørelsen, så forsvinder livsglæden, når de skal vente årevis på at få hørelsen igen.

Politikere, hør efter. Mest havde jeg lyst til at investere i en røvfuld høreapparater til politikerne i regionerne, så vi er sikre på, at de har hørt, hvad der bliver sagt. Men det kommer man ingen vegne med.

Der er 77-115 ugers ventetid.

Og noget skal ske NU.