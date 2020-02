Her forleden læste jeg en artikel på tvsyd.dk om et ægtepar fra Thyregod, der hedder Maiken og Steven.



Parret opfordrede myndighederne til at forbyde salget af energidrikke ved lov - ingen butikker i hele Danmark måtte ifølge dem have lov til at sælge energidrikkevarer.

Og hvorfor måtte de så ikke det? Jo, det var fordi Maiken og Steven var blevet afhængige af disse drikke - så med største selvfølgelighed måtte det naturligvis afføde en lovgivning på området, så salget ville blive forbudt!

Maiken startede med dåserne fra morgenstunden og kylede i løbet af en almindelig dag tre på 500 ml. i sig. Steven nogenlunde det samme. I hvert fald sjussede de sig frem til et ugentligt forbrug på ca. 40 halvliters dåser.

Burde det være forbudt at sælge energidrikke?



Hvis ikke Maiken fik sine energidrikke, oplevede hun hovedpine, små rysteture ligesom hun ville blive irriteret. En slags influenzalignende symptomer og en følelse af at være 'uoplagt.' Og lad mig starte med at sige, at det virkelig er nederen. Det er afhængighed, som regel. Om det så er af kaffe (som også indeholder koffein), cigaretter eller sex.



Men undskyld mig, er der ingen grænser for, hvad resten af Danmarks befolkning skal belemres med af regulationer og lovgiving, bare fordi nogle mennesker ikke kan styre sig?

Så skulle cigaretter vel også være forbudt? For ikke at tale om alkohol. Hvad med dem, der ikke kan styre deres netshopping? Skal det så forbydes? Eller må internetbutikker måske kun have åbent i de timer, hvor forbrugerne er mindst sårbare for deres afhængighed - fx om natten?



Hvad med sukker? Skal slik evt forbydes? Det er vist et velkendt fænomen, at børn, unge og voksne ikke bare kan blive afhængig af sukker, men faktisk også blive tykke.



Lad mig slå fast, at det er ærgerligt for Maiken og Steven - men hvad i alverden forestiller folk sig? Hvornår er det blevet fuldstændig legalt at mase sine egne personlige udfordringer ned over hovedet på alle os andre, der tilfældigvis enten vidste, at den slags er afhængighedsskabende eller bare ikke lader os driftstyre helt ud i ekstremerne?

Hvornår blev det alles anliggende, at Maiken og Steven ikke kan styre sig - eller ikke har sat sig ind i, hvad langt de fleste af os trods alt ved og har vidst i årevis; energidrikke er fyldt med koffein!



Maiken foreslår alternativt, at det bare ikke må sælges til børn og unge - hvad fanden det så end skulle have hjulpet dem selv, der startede deres massive forbrug i 2017 som voksne mennesker.

Tre nedslag fra ugen



Jeg havde ikke meget andet end hovedrysten tilbage, da jeg hørte, at en 'kendt dansk influencer' er blevet tiltalt for at have brudt markedsføringslovens paragraffer om skjult reklame og markedsføring rettet mod børn og unge. Sikke en overraskelse. Jeg ved snart ikke, hvad der er mest pinligt. At være influencer eller ikke ane, hvad den slags i øvrigt indebærer - udover at vise alle mulige dumme, ubrugelige og som minimum tilfældige produkter frem, som var man en husmor i 50erne, der optrådte i datidens tv-shop. Det kan sgu da gøres bedre, kan det ikke?



Jeg blev sgu noget overrasket, da Oprah Winfrey blev fanget i en shitstorm. Hvem havde ventet, at en af Amerikas absolut mest magtfulde - dog altid betragtet ufejlbarlige - kvinder kunne komme i modvind!? Men det er hun altså. Fordi hun har formastet sig til at anbefale en bog med titlen 'American Dirt,' som handler om en mexicansk kvinde, der er på flugt med sin søn fra et narkokartel. Det lyder da egentlig meget spændende - problemet er, at bogen er forfattet af en dame ved navn Jeanine Cummins. Og hun er hvid!! WHAT!? Hvid? Ja, og så skal man jo ikke digte historier om andre. Medmindre man vil kaldes racist.



Jeg blev til gengæld ikke ret overrasket, da det kom frem, at regeringens nye boligplan kommer til at koste særligt andelshaverne - og slet ikke, at vores boligminister ikke vil anerkende det.

Jeg er med på, at det er nederen, når boligspekulanter i Blackstone-klassen opkøber ejendomme, instandsætter dem og udlejer til enorme summer langt over tidligere husleje. Men måske er det en anelse arrogant (eller øjenlukkende?), når de institutioner, der faktisk finansierer andelshavernes hjem - herunder bankerne - varsler værdinedsættelse og bliver afvist med et typisk politikersvar: Nej nej, virkeligheden passer ikke.