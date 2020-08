Jeg har downloaded en app på min telefon, der hedder Jodel.

Det er en omdiskuteret 'sladder-app', der giver folk mulighed for at dele erfaringer, stille spørgsmål, men altså også dele sladder og rygter om kendte, 100 procent anonymt, 100 procent gratis.



Ingen ved, hvem afsender er, ingen ved, om rygtet eller påstanden passer.

Nogen spørger, om en bestemt popsanger har været sin kæreste utro, andre spørger, hvilke kendte der tager coke. Og folk svarer, som havde de sandheden.



En spurgte forleden, om nogen kunne fortælle hende, hvor hendes urinrørsåbning burde sidde i forhold til klitoris.

Og så faldt jeg over en tråd om mig selv.

Men så skrev ikke bare én, men flere at min indtægt stammede fra min eksmand

En spurgte, hvordan jeg mon tjente mine penge, for vedkommende mente at vide, at jeg boede 'vildt', og en anden tilsluttede ikke at kunne få regnestykket til at gå op. Jeg ved ikke, hvilket regnestykke han eller hun har fiflet med, men det interessante var sådan set også mere de svar, der kom.

En skrev, at mine bøger var den primære indtjening.

Jeg kan afsløre, at dem tjener man ikke en skid på. Jo, måske til en syg middag og to-tre ludere, men ellers ikke.

En anden skrev, at jeg havde fået en del med mig fra min gamle lejlighed, og det er sandt nok. Jeg har lavet nogle gode investeringer i mursten, og hver en krone skød jeg i min nye lejlighed.

Men så skrev ikke bare én, men flere at min indtægt stammede fra min eksmand. Jeg måtte simpelthen leve af underholdningsbidrag – eller ægtepagt, som en formulerede det – da det jo åbenlyst ikke kan passe, at en dame kan tjene egne og gode penge.

Det kan jo åbenlyst ikke passe, at en dame kan tjene egne og gode penge



Undskyld mig, men hvem fanden får lavet ægtepagt i dag? Ja, måske Karsten og Janni Ree, men selv når folk besøgte vores ret skønne lejlighed, spurgte gæsterne hviskende: 'Tjener din mand mange penge?'

A hva' ba'?

Han tjente sådan set udmærket, men det gjorde jeg sgu da også, og vi ejede den lige og delte alle udgifter lige. Vi er enige om, at kalenderen siger 2020 og ikke 1950, ikke? Og at kvinder i dag kan tjene egne penge og forsørge deres familie helt selv?

Jeg måber, men det får mig til at forstå, når virksomheder fortsat falder i den sexistiske fælde, når de reklamerer for lystavler til piger påskrevet 'prinsesse', mens drengenes har 'astronaut' printet.

Jeg forstår på mit newsfeed på Facebook, at halvdelen af mine 'venner' har født prinsesser helt uden at have bollet med en prins.

Der er sgu da ikke noget at sige til, at vi stadig diskuterer 'negre' og 'eskimoer', når vi ikke engang begriber, at en voksen dame kan vælte sig i sine helt egne penge.