Hørehæmmende må vente i årevis på høreapparater, som de har ret til at få. Vilhelm Møller fik nok og skrev ind til B.T.

Da den næsten døve kok skulle høre, hvor lang ventetid, han kunne regne med for at få sit livsvigtige høreapparat, fik han et chok, forklarede han, da han tirsdag deltog i en Facebook-live på B.T.

»Ventetiden i Køge er nu oppe på 90 uger - andre må vente endnu længere tid. Det kan simpelthen ikke passe, at man skal vente i flere år på at få et apparat, som man rent faktisk har ret til.«

En problematik mange af B.T.s læsere kunne genkende, viste det sig.

Vilhelm Møller er kok og fik sidste år at vide, at han skulle regne med 72 ugers ventetid på at få et nyt høreapparat, da det gamle var bukket under for sommervarmen. Et nyt apparat koster 23.000 kroner, hvis han selv skal ud at købe et, men det har han ikke råd til, så han er afhængig af at få et af det offentlige.

Hvis det ikke var lykkedes ham at presse kommunen for at få et låneapparat, ville han ikke kunne passe sit arbejde, fortalte han B.T.s læsere.

»Man kan ikke høre, og man kan ikke kommunikere i køkkenet.«

Så Vilhelm Møller ringede til kommunen og fik ad omveje reduceret ventetiden til otte uger og tre dage. Ja, han sprang faktisk køen over ved at være stædig, men den iver har mange ikke, forklarede han. I mellemtiden har han dog kunne konstatere, at ventetiderne i blandt andet Køge og Slagelse er steget trods politiske intentioner om det modsatte.

Lige nu lyder ventetiden ifølge Høreforeningen på 120 uger i Slagelse - altså over to år - og 90 uger i Køge. Borgere fra Bornholms Regionskommune kan til gengæld glæde sig over en ventetid på cirka to måneder.

Som hørehæmmet har man ret til at få et gratis høreapparat af det offentlige. Men man må altså væbne sig med tålmodighed, selvom selve undersøgelsen på audiologisk afdeling i Køge ifølge Vilhelm Møller kun tog en halv time. Testen ved udleveringen af apparatet to cirka 20 minutter.

»De siger, der mangler audiologer, og det er et problem, da det er dem, der skal udlevere høreapparaterne. Høreapparater er der nok af, og Danmark er blandt de førende i verden på det område« fortalte han i udsendelsen.

Og han er langt fra den eneste, der oplever lange ventetider.

»Jeg venter også på høreapparat. Ventetiden er gået fra 56 uger til 77 uger bare for at komme til undersøgelse. På trods af at min egen ørelæge har konstateret høretab,« skrev Sessa Ellen Jorsø under debatten.

»Jeg er på venteliste, har fået vide at vente om 60 uger,« skrev Lone Roikjær.

»Jeg har selv søn, der venter, han fik samme besked om to års ventetid dengang,« skrev Susan Hartvich.

»Det er sgu skandaløst,« konstaterede Kristian Dyrslund.

Vilhelm Møller opfordrede politikerne til at slå ørene ud. Men han er ikke optimist.

»Mest har jeg lyst til at investere i en røvfuld høreapparater til politikerne i regionerne, så vi er sikre på, at de har hørt, hvad der bliver sagt. Men det kommer man ingen vegne med.«