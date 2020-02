Det er 14 år siden, Jens Rohde var Venstres politiske ordfører, og af Socialdemokratiets formand Helle Thorning-Schmidt blev anklaget for at være 'et løsgående missil'.

»Med et glimt i øjet kan jeg sige, at hun endnu har til gode at se mit missil, så jeg tager det roligt,« lød svaret fra Jens Rohde.

Men det løsgående missil eksisterer endnu, og kan efter begivenhederne i forrige uge omdøbes til et 'Hovsa-missil'.

Boligminister Kaare Dybvad havde måttet opgive forhandlingerne om boliglovens paragraf 5, stk. 2, også kaldet Blackstone-forhandlingerne.

»I dag er desværre en god dag for udenlandske kapitalfonde og en dårlig dag for alle os, der gerne vil bevare billige lejeboliger,« sagde ministeren 29. januar.

Han måtte imødese en nedtur i hans vigtige mærkesag - at forhindre Blackstone og andre udenlandske ejendomsmastodonter i at fordoble prisen på udlejning.

Radikale ville ikke være med til karens-perioden og begyndte opsigtsvækkende at forhandle om et indgreb med de blå partier.

»Jeg synes, at ministeren skulle lære sig sit håndværk. Politik handler ikke om at have ret. Politik handler om at få ret,« lød det selvsikkert fra den radikale hovedforhandler Jens Rohde.

Og her kommer hovsa-missilet ind i billedet.

For Rohdes opførsel var simpelthen for meget for DFs hovedforhandler René Christensen.

Jens Rohde (R) ankommer til forhandlinger.De Radikale og partierne i blå blok indleder forhandlinger om indgreb mod spekulation i lejeboliger på Christiansborg, onsdag den 29. januar 2020.

Det var ikke Dybvad eller Socialdemokratiet, der desperat ringede til René Christensen, som man ellers godt kunne tro. Det var René Christensen, der ringede til Dybvad.

»Jens Rohde oversolgte sagen. Det gjorde udslaget for mig,« siger René Christensen til B.T.

Dagen efter stod han sammen med de røde partier minus Radikale, og Dybvad sagde:

»I dag er det en god dag for lejerne og en dårlig dag for kortsigtede spekulanter.«

Ifølge Avisen Danmark lod Socialdemokratiets ledelse et dekret udgå torsdag aften om, at ingen i Socialdemokratiet måtte håne De Radikale for ydmygelsen.

Boligminister Kaare Dybvad afholder doorstep om aftale vedrørende boligreguleringslovens § 5, stk. 2 i Boligministeriet i København, torsdag den 30. januar 2020.

Det er heller ikke nødvendigt. Radikale og Socialdemokratiet står længere fra hinanden i dag, end de har gjort i årtier, sagde Morten Østergaard torsdag til Politiken.

Vælgerne kan til gengæld være heldige at få Morten Østergaard til middag.

»Jeg har før givet folk et lift. Og overnattet på sofaen hos mennesker, der føler sig politisk hjemløse. Nu prøver jeg noget nyt. Fra i dag spørger mine radikale kolleger og jeg: 'Skal vi spise sammen'?« skriver Morten Østergaard, der vil tage en professionel kok med ud og trylle med dine rester.

Ugens løft

De første 500 millioner kroner til bedre normeringer i landets vuggestuer og børnehaver kan være på vej ud i kommunerne.

Kommuner med flest børn under fem år også får den største sum penge, som sandsynligvis vil blive øremærket til flere pædagoger eller pædagogiske assistenter.

»For SF er det afgørende, at de kommer ud hurtigt. Det er også vigtigt, at pengene bliver øremærket til flere voksne,« siger SFs børneordfører, Jacob Mark, som forventer, at institutionerne kan begynde at ansætte flere folk allerede i næste uge.

Ifølge BUPL vil de 500 millioner kroner række til 1.500 flere pædagoger, hvis forældrebetalingen fastholdes på det nuværende niveau.

Ugens forbud

Regeringen har fået nok af hensynsløs kørsel, og er blevet opmærksom på, at mange af de såkaldte 'vanvidsbilister' kører vanvittigt, uanset om de har kørekort eller bil.

Derfor vil regeringen nu konfiskere gerningsbilen ved vanvidskørsel, uanset at bilen er ejet af en anden end føreren.

»Hvis et par bandemedlemmer kører vanvidskørsel op ad Helsingørmotorvejen, kan politiet, når det stopper dem, tage kørekortet, beslaglægge, konfiskere og bortsælge bilen,« siger justitsminister Nick Hækkerup.

Alle biler anvendt til vanvidskørsel skal i udgangspunktet beslaglægges og bortauktioneres. Det gælder også, selv om den er ejet af et leasingselskab eller en anden.

Ugens bommert

Titlen for 'Ugens Bommert' går til den tidligere politiske ordfører i Alternativet Rasmus Nordqvist. Han stillede op som leder med opbakniong fra folketingsgruppen, men han havde åbenbart ikke gjort hoserne grønne nok i partiets bagland.

I den anden afstemning fik han kun 418 stemmer og tabte dermed til både Theresa Scavenius (443) og Josephine Fock (599). Ingen af dem sidder i Folketinget, og i den sidste afstemning vandt Josephine Fock, som der ellers er ret stor modstand imod.

Derefter trak Rasmus Nordqvist sig som politisk ordfører. Nu må vi se, hvordan den nye formand tackler en folketingsgruppe, hun er uenig med.