»Muslimske mænd kan ikke holde fingrene fra kvinder, hvis de ikke er tildækket.«

Sådan sagde Pia Kjæsgaard til Dansk Folkepartis årsmøde. Det har mødt massiv kritik fra Sikandar Siddique fra Frie Grønne.

I den anledning får vi besøg af de to politikere i B.T. Live, hvor de skal debattere, hvorvidt det var for meget at sige, som Pia Kjærsgaard gjorde.

Du kan følge med øverst i videoafspilleren eller på vores Facebook-side HER.