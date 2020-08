Fronterne er trukket skarpt op, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er i direkte duel med Anders Christian Dam, ordførende direktør i Jyske Bank.

For skal bankerne betale for Arnes tidlige pension?

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, styrer slagets gang, når de begge er igennem live til debat, som du kan følge med i øverst i artiklen. Se med fra klokken 13.45.

Regeringen vil lade bankerne betale en stor del af gildet, når der skal findes omkring tre milliarder kroner om året, så de, der har været mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når de fylder 61 år, kan gå tidligere på pension.

»Enhver, der har bare lidt kendskab til økonomi, ved, at hvis man lægger en afgift på en sektor eller på et produkt, så sker der en eller anden form for overvæltning på kunderne,« har Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, sagt til Berlingske om Socialdemokratiets udspil om ret til tidligere pension - også kendt som Arne-udspillet.

Modsat mener Peter Hummelgaard (S), at det kun er rimeligt, at bankerne betaler en stor del.

»Jeg tror og håber ikke for bankernes skyld, at de sender dette beskedne og rimelige samfundsbidrag videre til deres kunder. Med det, den sektor har udsat befolkningen for – i form af finanskrise og hvidvaskningsskandaler og hjælp til kunder med at sende penge i skattely – vil det være moralsk anfægteligt,« har Peter Hummelgaard sagt til B.T.