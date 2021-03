Live med ministeren: Skal indvandrere rykke ud af ghettoerne?

Den nye indenrigsminister Kaare Dybvad (S) har lanceret et udspil, der skal få beboere, der bor i boligområder med mere end 30 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, til at rykke ud af boligområdet inden ti år.

Han vil sikre, at der ikke bor flere end 30 procent med ikke-vestlig baggrund i nogen boligområder i Danmark.



Indenrigsministeren vil også skifte ordet ghetto ud med parallelsamfund. Synes du, det er en god idé, og er det realistisk? Se med live over artiklen her, eller gå ind på Facebook, og kom med din kommentar, eller stil ministeren spørgsmål her.