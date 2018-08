Så du billedet af Lars Løkke i en børnehave?

Ellers vil du snart møde andre billeder af landets statsminister i afslappede og familiære omgivelser. Vi er i valgkamp, og det blev rigtig tydeligt i denne uge.

Kampen mellem de to »rigtige« statsministerkandidater bliver ikke forstyrret af, at der denne gang også er tre »fake« statsministerkandidater, selvom det er ret underholdende. Både Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokraternes Mette Frederiksen står stærkt og ved, hvordan de vil fremstå. Alles øjne er rettet mod dem.

Mette Frederiksen, der kæmper en heroisk kamp med sin røde blok i opløsning, stod stærk, men helt alene, da hun efter socialdemokraternes sommergruppemøde mødte danskerne. Usædvanligt - for de andre partiledere har alle haft sekundanter, da de trådte frem efter sommerferien. Mette Frederiksen tog alle spørgsmål og dermed alle tæsk om det røde kaos alene. Hun vil signalere styrke.

Lars Løkke Rasmussen har indledt den klassiske gavebod, som altid kommer i det sidste år inden et valg. Forleden gav regeringens kulturminister en check på 400 millioner kroner til kulturlivet, en gruppe, der normalt ikke er tilhængere af en borgerlig regering. Fredag gav statsministeren cirka 1 milliard kroner til udsatte børn og unge. Pengene blev naturligvis uddelt af Løkke Rasmussen i en børnehave, hvor han helt naturligt holdt de små børn i hånden. Han vil vise omsorg.

På den måde har de to bejlere til landets øverste post byttet image og fremtoning. Måske virker det. Måske ikke. Men valgkampen er definitivt i gang, og det bliver tæt - som altid. Denne gang bliver det mellem to garvede og professionelle politikere, der begge har et hyr med deres støttepartier. Hvor det længe har set ud til, at Lars Løkke Rasmussen var leder af et ustyrligt loppecirkus, og Mette Frederiksen blot skulle tie stille, er alt vendt på hovedet.

Det er nu Mette Frederiksen, der er i spidsen for et loppecirkus. Lars Løkke og den blå blok græder af grin over det politiske held.

For det borgerlige Danmark er det en chance - en gave - der ikke må smides på gulvet. Alt, hvad det kræver, er, at både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance holder sig i skindet og respekterer hinanden de næste måneder. At Lars Løkke Rasmussen ikke lider et nyt troværdighedstab. Det er ikke for meget forlangt for fire år mere med regeringsmagten.