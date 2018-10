Vi elsker at læse om dem, og hver uge er der nye portrætter, interviews og longreads.

Kendte danskere, der fortæller om deres forhold til troen. Simon Kvamm, Bjarne Reuter, Søren Pind, Marianne Jelved, Hella Joof, Charlotte Rørth og hundredvis af andre danskere har til et eller andet medie givet deres fortælling.

Små vidnesbyrd om tro. Uden at det har en eller anden from fernis, er det følelsesbårne fortællinger fra hjerte til hjerte om det allervigtigste – der er blevet givet os for intet.

Igennem nogle år havde kunstneren Peter Bastian gennem spiritualiteten søgt efter at udvikle det højeste i sig selv, finde den bedste udgave af sig selv og havde isoleret sig fra livet og fra mennesker. Gennem mødet med hans livs kærlighed blev der vakt en længsel i ham efter 'en kærlighed, der ser én, som man er, og som kan rumme én uanset, hvad der sker, uanset hvad der kommer til syne'.

Byline billede: Sognepræst Marie Høgh. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Byline billede: Sognepræst Marie Høgh. Foto: Søren Bidstrup

Bastian slog en spirituel saltomortale, blev døbt, og i nekrologen bragt i Information skrev Tor Nørretranders om sin ven Peter Bastian, at han efter sin dåb sidst i livet 'følte sig altid allerede elsket'. Hvor kærligheden bare var der, uanset om han var flink, flittig, from eller ej.

Det er kristendommens betingelsesløse kærlige favntag, der insisterer på at elske os på trods af, at der er dage, hvor vi ikke er særlig elskelige. Peter Bastian og Tor Nørretranders' samtalebog 'Altid allerede elsket' strøg ind på bestsellerlisten og lå der i mange måneder. For vi lever i en tid, hvor vi efter mange års næsten antipietistisk berøringsangst over for samtalen om tro længes efter en nærmest sanselig markering af troen – mennesker, der vidner om troen for os.

Og nu får vi det endda i primetime søndag aften på Danmarks Radio i dramaserien 'Herrens veje,' der lige er begyndt på anden sæson. Andagtsfulde scener, mening og meningsløshed i små fortættede øjeblikke, en velskrevet fortælling om det drama, som livet er – beklædt af et vidunderligt og fabelagtigt velspillende persongalleri.

Serien berører selvfølgelig folkekirkens fortræffeligheder, forholdet til islam, kristendommen som kulturel identitetsmarkør og så videre – men dét er alt sammen sekundært. Det, der bærer serien og bærer os igennem fortællingen, er troen, som provst Johannes Krogh (Lars Mikkelsen) vidner om.

Gud har lagt en lille rest af det guddommelige ned i os. En lille kærlighedsrest. En længsel for at minde os om, at Gud er og altid har været der

Et menneske, der er anfægtet af livet og på en gang rummer menneskets natside og et destruktivt mørke, skrøbeligheden og en ubetinget kærlighed til sine elskede, er et vidnesbyrd om en fuldstændig kompromisløs tro – uanset hvad livet giver ham.

Men nu er seriens hovedrolleindehaver, skuespillederen Lars Mikkelsen, selv blevet et vidne om troen – ligesom Peter Bastian og alle mulige andre er han blevet døbt i en voksen alder. Hans livslange indre dialog med sig selv er gennem arbejdet med den skrevne dramatiske figur Johannes Krogh og mange samtaler om tro og tvivl og kristendom i de tidlige morgentimer i Marmorkirken med præst Mikkel Wold blevet omfavnet og forløst.

»Jeg er til stede i det med al min tvivl,« sagde skuespilleren Lars Mikkelsen i programmet 'Tidsånd' forleden, hvor han fortalte om sin vej til dåben en morgen under Marmorkirkens hvælving. Dåben er, med Mikkelsens egen fine formulering, et 'kærlighedsløfte, en bekræftelse og en accept af dig som menneske - som du måske ikke engang kan give dig selv', og han fortsætter: 'Jeg ved, at det lyder lidt højtravende, men det er grundlæggende vanvittigt smukt, fordi de fleste af os har behovet for at blive elsket, at være elsket. Det er min udlægning.'

Amen og bedre kunne en præst ikke have sagt det. Men hvorfor er det så, at vi orker at høre alverdens mennesker fortælle om deres tro? Ja, det skal jeg sige dig, det er, fordi Gud har lagt en lille rest af det guddommelige ned i os. En lille kærlighedsrest. En længsel for at minde os om, at Gud er og altid har været der.

Det, der bærer serien og bærer os igennem fortællingen, er troen, som provst Johannes Krogh (Lars Mikkelsen) vidner om

Et himmelsk hul i hjertet er vi skabt med. En erindringstråd, hvor den ene ende er fæstnet i en oprindelse, i evigheder før os. Om samtalerne med Mikkel Wold sagde Lars Mikkelsen, at de ofte endte med spørgsmål. Og det er nok, fordi kristendommen ikke siger noget om, hvordan det hele ender, men hvordan hvert øjeblik begynder med kærlighed på forhånd.