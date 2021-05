»Det er svært for mig at se, at så mange steder i Danmark bliver islamiseret. Det går fuldstændig i konflikt med, hvad jeg mener er et frit Danmark.«

Sådan lyder det fra smeden Lars Frederiksen, da i B.T. Live reflekterer over, hvorfor han tog beslutningen om ikke at skrive under på et halal-dokument på sin nu tidligere arbejdsplads Alfa Laval i Nakskov.

Lars Frederiksen skulle lære nogle forskellige begreber omkring halal og vide, hvad haram betyder. Han fik at vide, at han ikke skulle bruge børste med grisehår på maskinerne og ikke være i kontakt med hunde. Herefter skulle han udfylde et spørgeskema, hvor de ansatte skulle have 70 procent rigtige for at bestå deres halal-prøve.

Men Lars Frederiksen nægtede at skrive under på dokumentet, der viste, at han havde den nødvendige halal-viden.



»Jeg ønskede ikke at udfylde det og ønsker ikke at have noget at gøre med muslimsk tro i det, at det er os personligt, som skulle skrive under på dokumentet. Jeg kan godt se det fra firmaets synspunkt, men ikke mit private. Det bryder med vores grundlov, hvor der står, at man ikke skal påtage sig nogen anden tro end sin egen,« siger Lars Frederiksen.

For Alfa Laval håndterede Lars Frederiksen nogle anlæg, hvor der bliver brugt nogle membraner, der bliver benyttet i blandt andet fødevareindustrien.

»Så mener de jo nok, at vi under håndteringen af membranerne kan inficere dem. Det er fuldstændig hul i hovedet. Det hele er rengjort, og der er pinligt rent overalt, idet at det bruges til fødevarer,« forklarer Lars Frederiksen og fortsætter:

»Men for at tilfredsstille specielt araberne skal man skrive under på, at man ikke vil have noget med alkohol, grise, grisebørster og andre forskellige ting at gøre under produktionen. Det ønsker firmaet, at vi skal underskrive, og det mener jeg altså ikke, at det har nogen gang på jord i dagens Danmark.«

Halal-dokumentet, som Lars Frederiksen nægtede at underskrive. Vis mere Halal-dokumentet, som Lars Frederiksen nægtede at underskrive.

To år efter at Lars Frederiksen nægtede at underskrive halal-dokumentet, blev han beordret ind på chefens kontor.

Her fik han besked på at skrive under på dokumentet, og han blev gjort opmærksom på, at han kunne blive fyret, hvis han ikke underskrev dokumentet.

Lars Frederiksen fik et døgn til at tænke over tingene, men dagen efter mødte han ind igen og havde ikke ændret mening. Det medførte, at han med øjeblikkelig virkning blev bortvist fra arbejdspladsen.

»Man står lige pludselig uden for porten, og jeg hørte ingenting fra mine gode kollegaer. Det var lige op til jul, og jeg var ret nedtrykt på det tidspunkt. Det må jeg tilstå.«



Dokumentet hvori det fremgår, hvad medarbejderne skal gennemgå i deres halal-træning. Vis mere Dokumentet hvori det fremgår, hvad medarbejderne skal gennemgå i deres halal-træning.

Lars Frederiksen havde accepteret en fyring fra firmaet, men accepterer ikke, at han bliver behandlet som en kriminel, der har taget af kassen.

Efter bortvisningen blev han tilbudt et forlig på 25.000 kroner og senere hen 40.000 kroner, men han takkede nej. Han havde nemlig fået omkring 90.000 kroner i fratrædelse, hvis han var blevet fyret. Med i forliget fulgte også et krav om tavshed om sagen, som Lars Frederiksen nægtede at indgå i.

Sagen ruller derfor stadigvæk, og han og Dansk Metal trækker Alfa Laval i Arbejdsretten. Alfa Laval har til Folketidende meldt, at de ikke vil kommentere på den konkrete sag.

»Men når man er medarbejder hos Alfa Laval i Nakskov, så skal man leve op til vores interne retningslinjer og forpligtigelser herunder de krav, som vores kunder stiller,« siger administrerende direktør Stine Grønnemose til det lokale medie.

Hun understreger, at mange af Alfa Lavals kunder er i Mellemøsten og vestlige lande med store muslimske befolkninger, hvor halal-certificeringen er et krav på lige fod med andre certificeringer. Derfor slår hun fast, at det er nødvendigt, at deres produkter er halal-certificeret – og derfor indgår det, at medarbejderne skal skrive under på, at de har modtaget træning i betydningen af at have et halal-certifikat.