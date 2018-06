Torsdag møder det danske fodboldlandshold Australien ved VM i Rusland. Det sker midt i arbejdstiden kl. 14.00. Men bør arbejdsgiver så give medarbejderne lov til at kigge med – eller må de nøjes med at orientere sig efter kampen?

Når Eriksen og co. torsdag løber ind på grønsværen i Samara i Rusland, er der mange, der ikke har mulighed for at sætte sig til rette foran fjernsynet. Kampen sendes nemlig allerede kl. 14.00, og dermed står mange danske lønmodtagere i et dilemma: Kan man bede chefen om lov til at se kampen, imens man arbejder, eller er det absolut ’no go’?

Bør arbejdsgiver give tilladelse til, at medarbejderne kan se VM-kamp i arbejdstiden?

Hos fagorganisationen Lederne, der rådgiver danske virksomhedsledere i alverdens ledelsesspørgsmål, er man ikke i tvivl:

»Der er masser af virksomheder, der ikke bare kan trække stikket, men der, hvor man har muligheden, synes jeg, at lederne skal give lov til, at medarbejderne går til og fra fjernsynet. Det er den slags, der er med til at styrke sammenholdet kollegaerne imellem, og det skaber en god stemning. Så kan det være, medarbejderne giver den en skalle en anden dag,« siger teamchef og ledelsesrådgiver, Michael Uhrenholt og påpeger, at det er op til den enkelte virksomhed selv at bestemme, om medarbejderne må tage en 'fodboldpause'.

Jeg er ret sikker på, at man ikke få lavet sit arbejde, men når man vender tilbage til det, er det formentlig med fornyet energi. Søren Klæstrup, B.T.s sportschef

Det er ikke alle arbejdspladser, der har tænkt sig at stille fjernsyn til rådighed. Det viser en rundringning, Ritzau har lavet, hvor større virksomheder som blandt andet Novo Nordisk, Danfoss og Ørsted melder ud, at de ikke gør noget i forhold til kampen. Til gengæld vil A.P. Møller-Mærsk vise fodbold i lounge-områder på Esplanaden i København, og hos TDC må medarbejdere og de lokale ledere selv vurdere situationen.

Søren Klæstrup, Sportschef på B.T., opfordrer alle arbejdspladser til at følge med i kampen mod Australien. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søren Klæstrup, Sportschef på B.T., opfordrer alle arbejdspladser til at følge med i kampen mod Australien. Foto: Bax Lindhardt

B.T.s egen sportschef, Søren Klæstrup, opfordrer ’alle arbejdspladser til at tænde for tv’et’.

»Jeg er ret sikker på, at man ikke få lavet sit arbejde, men når man vender tilbage til det, er det formentlig med fornyet energi. Det er den slags, der binder arbejdspladsen sammen og giver medarbejderne noget at tale om. Jeg kan selv huske, da jeg var knægt, og vi i skolen fik lov til at se en kamp i forsamlingssalen. Det var i 1990, da vi spillede mod Rumænien. Det står stærkt i min hukommelse og som noget, der skabte et fælles minde,« siger han.

Men hvad skal man så gøre, hvis chefen ikke giver lov?

Christian Eriksen og co. under Danmarks træning på Mordovia Arena i Saransk. Da holdet spillede mod Peru, så 1.212.000 seere med. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen og co. under Danmarks træning på Mordovia Arena i Saransk. Da holdet spillede mod Peru, så 1.212.000 seere med. Foto: Liselotte Sabroe

Hos Lederne anbefaler man, at arbejdsgiver på forhånd har taget stilling til, om medarbejderne må få lov eller ej til at heppe på landsholdet.

»Hvis ikke man ikke melder ud på forhånd, om man vil tillade det, risikerer man at få en masse ufokuserede medarbejdere, der sidder og følger med på deres smartphone, tablet eller computer,« siger rådgiveren, hvis egen virksomhed har givet tilladelse til, at medarbejderne ser kampen på en storskærm i et kontor særligt til lejligheden.

Mindre kan dog gøre det, mener B.T.s sportschef:

»Hvis arbejdsgiver som minimum ikke giver sine medarbejdere lov til at orientere sig om resultatet, så synes jeg ikke, det er en særlig god arbejdsplads,« siger Søren Klæstrup.

Må du ikke se kampen – eller har du ikke mulighed for det kl. 14.00 – kan du følge med i B.T.s liveblog, der undervejs holder dig opdateret på den nyeste udvikling. Følg med her på sitet.