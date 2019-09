Når Danmark kvalificerer sig til Europamesterskaberne i Fodbold den 18. november i Dublin, vil du have set alle landsholdets kampe på Kanal 5.

Hvad du ikke tænker over, er måske, at det er YouSee, der har sørget for tv-signalet hjemme i din stue.

Det er slet ikke sikkert, at Danmark kvalificerer sig, for vejen er stadig lang.

Det er til gengæld sikkert, at Kanal 5's ejere (Discovery) og YouSee er på en hård kollisionskurs, der kan betyde, at de kommende kampe med Christian Eriksen og hans holdkammerater for det første bliver svære at finde, for det andet bliver betydelig dyrere end i dag.

Foreløbig har YouSee truet med at trække nogle af Discoverys kanaler ud af deres tv-pakker. Discovery har svaret igen med at trække alle deres kanaler (11 i alt) ud af samarbejdet. Discovery har for mange millioner kroner købt rettighederne til landsholdet, og det er derfor en reel trussel, når de ikke længere vil have dem med i pakkerne hos YouSee.

Det er det første slagsmål af mange andre, der vil komme i de kommende år, for danskerne ændrer tv-vaner i øjeblikket.

Det er ganske enkelt blevet sværere for YouSee at tjene penge på at sende kanaler til danskerne i tv-pakker.

For det første, fordi vi ser mere og mere tv på streaming som Netflix, Viaplay eller TV2 Play. For det andet bruger vi færre penge på tv-pakkerne, der typisk bliver billigere, hvis man vælger at droppe de store pakker. Vi flytter os fra de store til de små.

Det er en reel konflikt, som vil ramme mange danskere. Vi er stadig vilde med at se fodbold. Discovery har fortsat en million seere, når de rød/hvide drenge spiller i Parken. Det har de naturligvis ikke, hvis de skal sælge landsholdet fra gang til gang.

Det ved begge parter, så derfor er det et powergame, der er i gang mellem to aktører på underholdningsmarkedet, der begge er pressede. YouSee mister kunder i hobetal hvert år, og Discovery mister seere hvert år. De skal begge finde indtægter et andet sted end på det traditionelle tv-marked.

Juvelen er landsholdet.

Det er det eneste program hos Discovery, som nogen danskere vil betale ekstra for. Derfor er landsholdet omdrejningspunktet, men det betyder også, at DBU, spillerne og fanskaren blot kan se til fra sidelinjen i den konflikt.

DBU solgte rettighederne til Discovery for en del år siden og fik et kæmpe millionbeløb. DBU valgte pengene frem for sikkerheden. DBU kunne have valgt andre mediehuse, der mere sikkert end Discovery kunne levere de mange seere.

Det klinger derfor en anelse hult, når DBU i dag kalder sig gidsler. De kendte til problemstillingen, da de skrev under med Discovery. Det er mere problematisk for alle de kunder, der bare vil se fodbold.

Mellem YouSee og Discovery er det nu et power-forhandlings-game, som alle andre leverandører spændt følger.

De mange kunder, der nu brokker sig over YouSee, kan blive den afgørende faktor, for YouSee kan ikke tåle at tabe for mange kunder.