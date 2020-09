»Vi vidste ikke ret meget om virus dengang, og vi vidste ikke meget om smittemønstre, så vi var nødt til at gøre noget drastisk.«

Sådan siger speciallæge og bestyrelsesformand i Lungeforeningen Torben Mogensen om nedlukningen af Danmark, da han var gæst i B.T. Live på Facebook.

Han kalder nedlukningen for 'et ordentlig slag med hammeren', der havde meget store konsekvenser for mange mennesker. Forretninger blev ødelagt, og det medførte, at Danmark gik ind i en alvorlig økonomisk situation.

Nu melder speciallægen, at man har en meget større viden om, hvad der skal gøres, men at lukke landet ned er ikke løsningen.

Speciallæge og bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Torben Mogensen. Foto: Andreas Hagemann Bro Vis mere Speciallæge og bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Torben Mogensen. Foto: Andreas Hagemann Bro

»Man skal dosere sine indgreb med omhu, og man skal slå hårdt ned de steder, hvor det reelt virker, og skåne de steder, hvor det ikke har reel betydning,« siger Torben Mogensen.

Regeringen har ifølge ham derfor ramt plet med de lokale nye restriktioner i det københavnske natteliv.

De indebærer, at man fra 17. september skal bære mundbind, når man står op i barer og restauranter i Storkøbenhavn, og at barer og restauranter skal lukke klokken 22.

Begrænsningen af alkohol i bylivet er svær at få igennem, men Torben Mogensen mener, at politiet nemmere kan styre folk, hvis de drikker sig fulde på gaden.

»Der kan politiet få fat på dem. Her kan de forsigtigt komme og sige, at de skal overholde coronareglerne.«

Han understreger også, at de varme aftener og nætter er ved at være forbi, og at det derved bliver mindre attraktivt at være uden døre. Samtidigt tror han, at unge godt kan more sig under restriktionerne.

»Vi kan ikke lave det om, sige 'det er synd for de unge', eller at corona bare ikke findes. Jeg tror da sagtens, unge kan finde ud af at more sig og hygge sig under coronareglerne – bare på en anden måde.«