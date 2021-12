Har medicinalindustrien skabt covid-19 for at tjene penge? Eller var virussen tiltænkt som et biologisk våben, der sluppet ud af et labratorie?

Der er mange påstande og konspirationer, men er der hold i nogen af dem?

Det har speciallæge Torben Mogensen tænkt sig at svare på, når han gæster B.T.s Facebook Live.

I kommentarsporet kan også spørge Torben Mogensen, om der er noget rigtighed i din opfattelse af covid-19.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du følge udsendelsen. Det kan du ligeledes på B.T.s Facebook-side, hvor du også kan stille spørgsmål.