Formentlig for at afdække sammenhængen mellem vores digitale vaner og den gode morgen har firmaet Rynkeby, der jo står bag juicebrandet 'God Morgen', stillet 1.114 danskere spørgsmålet

»Er mobilen det første, du kigger på, når du vågner?« og samtidig lanceret en kampagne, der skal opfordre danskerne til at sige god morgen med hashtagget #HuskAtSigGodmorgen.

Og noget tyder på, at det er nødvendigt, eftersom næsten halvdelen af de adspurgte svarede, at de enten altid eller ofte kigger på mobilen som det første om morgenen.

Men er der så egentlig noget galt i det? Det er jo bare lige nogle få ekstra minutter, der går, inden man lige kommer i gang med pligterne?

En af de største udfordringer, der ligger i, at vi har fået adgang til verden gennem vores smarte mobiler er, at verden også har fået adgang til os.

Det betyder, at vores liv på et hvilket som helst tidspunkt så let som ingenting kan blive invaderet af udefrakommende begivenheder, andres dagsordener eller henvendelser, som ønsker at påvirke os til at klikke her, trykke der eller 'læs lige denne'.

Problemet er dog ikke tiden, der går med at reagere på disse ydre påvirkninger, men snarere, at du gennem mobilen bliver taget ud af den virkelighed, du måtte befinde dig i, og derved risikerer at miste det mentale fodfæste i forhold til så vigtige begreber som tid, sted og bevidsthed.

Hvis du morgen efter morgen starter med at få fyldt din hjerne op med alle mulige ydre påvirkninger, så risikerer du ikke bare selv at miste overblikket – du risikerer også, at du påvirker mennesker omkring dig med din adfærd.

En af de ting, der chokerede mig, er nogle tal på, hvordan danske skolebørn havde det i løbet af skoledagen

Da jeg tidligere på året sad med i børne- og socialministerens ekspertpanel i 'Opdragelsesdebatten', var en af de ting, der chokerede mig, nogle tal vedrørende, hvordan danske skolebørn havde det i løbet af skoledagen.

Ifølge forskerne var hele 40 procent af skolebørnene trætte og uoplagte, 20 procent var sultne i løbet af dagen, og 88 procent af lærerne oplevede desuden, at undervisningen blev forstyrret så meget af afbrydende elever, at det gik ud over elevernes præstationer.

Samtidig er der en del, der tyder på, at vi generelt set ikke er morgenmennesker i Danmark. En anden undersøgelse af danskernes morgenhumør, der blev lavet i 2016, påviste nemlig, at hver femte dansker er morgensur.

Der er sikkert rigtig mange andre forklaringer på, at børn i dag ikke har energi eller er sultne i løbet af en skoledag, eller at så mange danskere er morgensure, men det er netop tal som disse, der understreger betydningen af, at vi alle får nogle gode og solide morgenrutiner, som virker, uden at man skal anstrenge sig særlig meget.

En hjerne, der lige så stille er ved at vågne op til dåd og gøre sig klar til at komme op i gear, har brug for, at mødet med verden forløber så gnidningsfrit som muligt

En hjerne, der lige så stille er ved at vågne op til dåd og gøre sig klar til at komme op i gear, har nemlig brug for, at mødet med verden forløber så gnidningsfrit som muligt, og har derfor brug for at få en god morgen.

Men hvad er så egentlig en god morgen?

Kort fortalt handler det vel om, at man forbereder sig så meget som muligt for at spare tid, forbereder børnene på, hvad der skal ske, og så sørger for at følge planerne så godt, man kan, om morgenen.

Dårlig idé

Det hjælper fx ikke, at man har bedt børnene spise morgenmad, og man så selv forsvinder mentalt fra morgenbordet ned i sin mobil, da børnene ret nemt vil opdage, at mor eller far er væk.

Eller værre endnu begynder at få opfattelsen af, at spisning er noget, man gør i pausen mellem mobiltjekkene.

Prøv derfor at skrive jeres morgenritualer ned på et stykke papir og snak om dem i familien, så I ved, hvad I reelt set bruger tid på hver især, og om I har nok tid til alt det, der skal gøres. Måske skal morgenbordet dækkes aftenen forinden?

Tøjet findes frem, inden man går i seng? Mobilen først tjekkes, når man kommer ind på arbejdet eller sidder i toget? Samtalen ved morgenbordet struktureres, så I spørger ind til hinandens planer for dagen, så I vænner jer til (igen) at interessere jer for hinandens hverdag?

Børn og voksne uden gode morgenritualer fungerer ikke særlig godt, så er det egentlig ikke på tide med et grundigt eftersyn?