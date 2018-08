Debatindlæg af læge Thomas Emil Christensen

Den 1. januar 2018 blev det lovligt for visse patientgrupper at erhverve såkaldt 'medicinsk cannabis'.

Ordningen blev vedtaget af Folketinget, der - formelt - ønskede at give patienter mulighed for at afprøve behandling med cannabis.

En lang række folkevalgte - herunder magtfulde politikere som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) - har undervejs gjort heftig brug af ordningen for at markedsføre sig selv som patienternes bedste ven.

Liselott Blixt er altså sur over, at lægerne ikke vil udskrive cannabis. Men hvorfor har Folketinget så overhovedet besluttet, at cannabis kun kan erhverves efter ordination fra en læge?

Men reelt er cannabis ikke gjort tilgængeligt for patienterne. Folketinget har nemlig besluttet, at cannabis kun kan udleveres efter lægelig ordination, vel vidende at kun de færreste patienter ville kunne få en recept fra deres læge.

Lægemidler kan normalt kun markedsføres efter en langvarig godkendelsesprocedure baseret på såkaldte 'randomiserede kliniske forsøg'.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Den omstændelige godkendelse af medicin skal sikre, at effekt og farlighed er ordentligt undersøgt før store patientgrupper sættes i behandling. Og selvom cannabis har været kendt og brugt siden præhistorisk tid, så er stoffet aldrig undersøgt i store og systematiske forsøg.

Ingen – slet ikke Folketinget – vil nemlig finansiere sådanne undersøgelser. Derfor kan cannabis – i lægernes øjne – endnu ikke kaldes medicin.

Sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2017) Foto: Mathias Bojesen Vis mere Sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2017) Foto: Mathias Bojesen

For nylig udtalte Liselott Blixt sig til Radio24Syv om forsøgsordningen med medicinsk cannabis:

»Det er altså ikke lægerne, der skal være stopklods for, at vi kan tilbyde medicinsk cannabis i Danmark.«

Liselott Blixt er altså sur over, at lægerne ikke vil udskrive cannabis. Men hvorfor har Folketinget så overhovedet besluttet, at cannabis kun kan erhverves efter ordination fra en læge?

Hvis lægerne ikke skal være stopklods, kunne Folketinget jo bare have legaliseret cannabis. Eller vedtaget, at patienter med bestemte diagnoser kunne købe cannabis uden recept på landets apoteker.

Skønt politikerne gør alt for at fralægge sig ansvaret, så er det alene deres fortjeneste, at patienterne er afskåret fra legal cannabis

Folketinget kunne så nemt som ingenting have givet patienterne adgang til cannabis. Politikerne skulle bare have blandet lægerne udenom.

Men Folketinget har ikke haft noget som helst ønske om at koble lægestanden af. Hvorfor ikke?

Jo, for hvis politikerne uden om lægerne havde besluttet at give folk adgang til medicinsk cannabis, så ville det også være politikernes ansvar, hvis det gik galt. Hvis det f.eks. viste sig, at behandling med cannabis slet ikke virker. Eller at cannabis gør patienterne mere syge.

Sørger man derimod for lægernes medvirken, så foregår behandlingen på lægens ansvar. Så er det pludselig lægens - og ikke politikernes - skyld, hvis det går galt.

Liselott Blixt føler sig fagligt rustet til at diktere lægernes behandling. Hun vil gerne give den som patienternes bedste ven. Bare hun efterfølgende kan fralægge sig ansvaret. Lægerne skulle være godt dumme for at samarbejde med hende og resten af Folketinget på de vilkår.

Skønt politikerne gør alt for at fralægge sig ansvaret, så er det alene deres fortjeneste, at patienterne er afskåret fra legal cannabis.