Danmark åbner langsomt mandag – meget langsomt.

En række mindre virksomheder kan begynde en tilstræbt normal situation. De skal alle åbne med en række forholdsregler, som er nødvendige for, at smitten ikke skal blusse op igen.

Listen er rimelig lang, herunder frisørerne, der næsten er blevet symbolet på dansk erhvervsliv. Men også køreskoler, fysioterapeuter, optikere, psykologer, skønhedsklinikker, tandlæger og en række andre brancher er i gang.

Privathospitalerne åbner igen, og de skulle aldrig have været lukket i første omgang. Det er reelt en mindre skandale, at privathospitalerne med fire dages varsel blev tvunget hjem.

For det første, fordi det viste sig, at lovgrundlaget til at stoppe dem kollektivt slet ikke var til stede.

For det andet, fordi privathospitalerne fra begyndelsen af coronavirus havde tilbudt deres kapacitet med dags varsel.

Alligevel blev hele den private del af sundhedssystemet lukket med et pennestrøg, uden at der reelt blev brug for deres respiratorer eller kompetencer. Det offentlige sygehusvæsens kapacitet har ikke på noget tidspunkt været truet.

Det var naturligvis for at sikre sig, men det virkede uoverlagt, når privathospitalerne netop frivilligt ville hjælpe. Det vil være passende, at privathospitalerne nu bliver benyttet i den kommende opgave med at nedbringe ventelisterne på de udsatte operationer.

Regeringen tøver, og det var denne manglende inddragelse af privathospitalernes kapacitet – og en dato for genindførelse af patientrettighederne – der var knasten til sammenbruddet i forhandlingerne om en gradvis åbning af sundhedsvæsenet.

De private hospitaler bør nu være en mulighed for de mange patienter, der venter på behandling. Alt andet vil være et ideologisk korstog.

Den yderligere åbning lader vente på sig, da Statens Serum Instituts faglige direktør, Kåre Mølbak, fornemmer, at danskerne ikke længere er så disciplinerede.

Det er en fornemmelse, erkender han blankt i sin indstilling til regeringen. Danskerne har indtil nu vist sig endog meget villige til at følge rådgivningen og ikke mindst til at holde de to meters afstand.

Det er vanskeligt at argumentere mod fornemmelser. Vi venter derfor stadig på, at cafeer, restauranter og storcentre kan åbne med de passende forholdsregler – det er de brancher, Mølbak har dårlige fornemmelser over.

Det vil i det kommende være væsentligt at inddrage de regionale forskelle og derfor overveje, om Danmark skal åbne i forskellige hastigheder.

Region Hovedstaden har i øjeblikket 167 indlagte patienter, hvoraf 35 er i respirator. Hvorimod Region Nordjylland 'kun' har 18 patienter med syv i respirator.

Der er enorme forskelle på, hvordan smitten har spredt sig i de enkelte kommuner.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at Glostrup er cirka ni gange så hårdt ramt som Vordingborg. København er cirka fem gange så hårdt ramt som Kerteminde. Det er naturligvis en forsimpling af problematikken. Men forskellene mellem landets kommuner og byer er væsentlige, og myndighederne har de helt nøjagtige tal. Brug dem.

Danmark skal åbnes langsomt og forsvarligt, men der er ingen grund til, at der åbnes på samme tid i hele landet. Der bør åbnes mere i den kommende tid med respekt for regionalle forskelle og respekt for sundhedsfaren.

Stol på den danske befolkning.

Vi er blevet gode til at reagere på logiske anvisninger. Gør det gradvist.