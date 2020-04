Det er et spektakulært og helt usædvanligt slagsmål, der er opstået mellem Ikea og erhvervsminister Simon Kollerup.

Det kunne være ganske underholdende, hvis ikke det var tragikomisk.

Når en dansk minister - endda for erhvervslivet - hænger en navngiven virksomhed ud for at være uansvarlig og direkte true dem med indgreb, skader det naturligvis det kommende samarbejde. Det er kritisk, for netop erhvervslivet skal trække os ud af nedgangen og skabe vækst sammen med ministeriet. Kollerup burde have udvist mere fingerspidsfornemmelse og bidt sig i tungen en ekstra gang, inden han spillede hård macho eller også er det en del af regeringens nye strategi.

Simon Kollerup, den unge og uerfarne minister, sendte i weekenden en formaning og opfordring til Ikea, hvor han opfordrede virksomheden og andre til at vente med at genåbne, til der lå en samlet plan for den 10. maj.

Det lyder tilforladeligt og fornuftigt, men Ikea har aldrig været en del af den tvungne nedlukning. Ikea blev ikke tvangslukket som mange andre brancher eller storcentre.

Ikea lukkede i seks uger på eget initiativ. De tog ansvar og udviste netop det samfundssind, som regeringen og dens ministre efterlyser. Ikea lukkede sine fem store varehuse i hele landet, da krisen stod for døren. De blev ikke påbudt det.

Ikea havde derfor heller ikke noget forbud mod at genåbne. Ikea havde sammen med myndighederne lagt en plan, som blev fulgt mandag morgen, da mange hundrede danskere stillede sig op i køer med passende afstand. Det samme gjorde sig gældende tirsdag morgen, hvor danskerne igen ville købe Billy-reoler, Ektorp-sofaer og andet til boligen.

Simon Kollerups svar til Ikea var kontant, da han så danskerne stille sig i kø:

'Hvis man ikke vil følge anbefalingerne, så må vi tage stilling til det i regeringen. Det kommer vi til at følge op på.'

En direkte trussel, som Ikea prompte svarede igen på:

'Vi er overrasket over ministerens direkte kritik af Ikea, idet vi følger alle gældende lovgivninger.'

Det er helt evident og indlysende, at en erhvervsvirksomhed, som svenske Ikea, skal overholde gældende lovgivning. Men da der ikke er en lov, der forbyder Ikea at åbne, kan de naturligvis gøre det.

Det ved Simon Kollerup godt - i hvert fald kan justitsministeren hjælpe ham på rette vej - for det vil være helt uhørt i et retssamfund, at det er den enkelte ministers fornemmelser og vage meldinger, der skal styre et frit erhvervsliv.

Men det kan også være den første synlige del af regeringens nye politik, hvor den ikke regerer med love, cirkulærer og bekendtgørelser. Dagbladet Politiken viste forleden i en fotoserie, hvordan nogen havde noteret på statsministerens talepapir: 'Udskam dem, der ikke har været fornuftige'.

Lige nu er det uafklaret for Ikea og for resten af erhvervslivet, hvad der skal ske eller hvad erhvervsministeren mener. Vil de lovgive mod en enkelt virksomhed, der reelt overholder loven eller vil de bare hænge dem ud.

'Udskam dem, der ikke har været fornuftige' - underforstået fornuftige som socialdemokraten Simon Kollerup. Det er en pinlig affære.

Regeringen kan nu vælge at tvangslukke Ikea eller fortsætte mobningen af virksomheden, der er kendt for sin ansvarlighed. Ikea tager en stor tørn på mange områder. Virksomheden er en af de virksomheder herhjemme, der ansætter og uddanner flest flygtninge og danskere af anden etnisk herkomst. De tænker sig om i den virksomhed.

De borgerlige partier har allerede harceleret over ministerens udtalelser, og De Radikale er på den samme side, så der er ikke et flertal, hvis der skal lovgives. Fortsætter regeringen og Kollerup med at udskamme Ikea, er deres nye taktik afsløret og den er ikke i orden.

For os alle er det en påmindelse om, at regeringer og ministre i krisesituationer kan bliv magtfuldkomne, uden at de selv kan se det. Vi skal derfor tilbage til almindelige parlamentariske tilstande så hurtigt som muligt, hvor det er lov og lov alene, der styrer landet.

Drop udskamning, lad Ikea være og glæd jer i stedet over, at virksomheden har taget ansvar. Øjnene og arbejdet skal rettes mod de næste butiks- og storcenteråbninger.

Det haster til gengæld, Kollerup.