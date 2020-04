»Jeg oplever ikke mange politikere, der tør sætte ord på det. For det er meget ubehageligt. Jeg synes også, det er ubehageligt at snakke om det på den måde.«

Det er coronakrisens store dilemma, som Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, her forholder sig til.

For i hvor lang tid kan økonomien tåle, at vi lukker samfundet ned for at redde menneskeliv?

Alex Vanopslagh afviser, at politikerne er ude i direkte kyniske beregninger, når de lige nu sidder og forhandler om yderligere genåbning af Danmark.

Bør vi åbne frisører, cafeer og restauranter igen?

Men han savner dog også de helt ærlige udmeldinger.

»Der er en ekstrem ubehagelig afvejning i de her ting,« siger han.

For ser man firkantet på det, står valget på den ene side mellem at lukke samfundet ned og på den anden side acceptere, at folk bliver syge, forklarer Alex Vanopslagh.

»Det første har enorme konsekvenser. Det giver samfundsøkonomien en masse konkurser, der gør, at vi ikke vil have råd til megen velfærd i fremtiden og vil få et dårligere sundhedsvæsen, fordi vi smadrer dansk økonomi fuldstændig.«

Det er ubehageligt. Men det er jo sådan, det forholder sig Alex Vanopslagh

»For at undgå det må man lade noget af smitten gå gennem samfundet, hvilket koster nogle menneskeliv.«

»Det er ubehageligt. Men det er jo sådan, det forholder sig,« siger Alex Vanopslagh og tilføjer:

»Medmindre man er så god til at teste og isolere folk, som man er nogle steder i Asien eller i Tyskland og Norge. Det kan vi åbenbart ikke finde ud af i Danmark, og derfor presser mange partier i forhandlingslokalet på for at få en bedre teststrategi. Det skal redde menneskeliv, samtidig med at vi redder erhvervsliv.«

I disse dage tager skoler og institutioner imod børn, og for at ungdå endnu større økonomiske konsekvenser for en lang række erhverv håber Liberal Alliance på, at blandt andet cafeer, restauranter, tandlæger og frisører meget snart også får grønt lys til at genåbne. Så længe de lever op til forsigtighedsregler som at spritte hænderne af, holde den nødvendige afstand og ikke være for mange mennesker samlet, understreger Alex Vanopslagh.

Det er på mange måder en fantastisk nyhed

Tirsdag fortalte Kåre Mølbak, der er faglig direktør hos Statens Serum Institut, at smittetrykket er faldet til 0,6. Det vil det sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,6 andre.

Ud over at corona-udbruddet lige nu ikke ser ud til at blive så voldsomt i Danmark, som man kunne have frygtet, ser Alex Vanopslagh det som endnu et argument for at sætte fart i genåbningen. Og en lejlighed til også at sende ros til statsminister Mette Frederiksen.

»Det er på mange måder en fantastisk nyhed, at vi har så godt styr på det. Jeg vil også rose regeringen for at have reageret så hurtigt,« siger han.