»Det er ret drastiske forslag.«

Sådan lyder reaktionen fra Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, på Klimarådets nye anbefalinger. Til gengæld har han selv en opsigtsvækkende udmelding, der måske vil komme bag på mange. Det vender vi tilbage til.

Det skal nemlig blandt andet blive dyrere at købe oksekød, mælk og benzin, hvis vi skal nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030, foreslår Klimarådet.

Ifølge rådet vil afgiften gøre mælk to kroner dyrere per liter, et halvt kilo oksekød bliver 13 kroner dyrere, og en liter benzin vil med afgiften koste fire kroner mere end i dag.

Alex Vanopslagh frygter konsekvenserne, selvom han ikke er afvisende i forhold til at gøre eksempelvis klimabelastende fødevarer dyrere.

»Vi kan godt lade afgifterne stige til det punkt, hvor det ikke rykker produktionen ud af landet. Til gengæld skal man sænke skatterne på arbejde og investeringer dobbelt så meget.«

»Man skal ikke skrue afgifterne så højt op, at produktionen bare rykker til udlandet. Hvis dansk landbrug rykker til udlandet, hvor man udleder mere CO2 pr. produceret enhed, har man gjort noget skidt for klimaet, og Danmark bliver fattigere. Det er bare dumt.«

Formanden fra Liberal Alliance mener, Klimarådets afgifter er for højt sat, men han understreger, at Danmark skal være et grønt foregangsland.

»Men vi bliver kun et foregangsland, hvis vi finder løsninger på den grønne omstilling, som kan inspirere ude i den store verden,« siger han og nævner et samarbejde mellem Danmark og Kina, hvor man ved hjælp af dansk teknologi og ekspertise håber at skære 30 millioner ton af Kinas CO2-udledning.

LA-lederen kommer derudover med en opsigtsvækkende udmelding:

»Jeg savner lidt i den danske debat, at man har blik for, at det faktisk kan være en gevinst for klimaet, hvis CO2-aftrykket i Danmark isoleret set stiger,« mener Alex Vanopslagh og forklarer:

»Hvis vi siger, vi har det landbrug i verden med det laveste klimaaftryk, vil det være en fordel, at det kan vinde produktionen fra andre lande og ikke bliver plaget med skatter og afgifter. Relativt set ville CO2-udslippet stige i Damnark, men på verdensplan vil det relativt set stige mindre, end det ellers ville have gjort, hvis produktionen var fortsat i for eksempel Polen.«