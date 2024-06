»At EU er på vej mod Europas Forenede Stater. Er det en bekymring, du deler?«

»Ja.«

Så klart lyder svaret fra Mads Strange i B.T.s debatpodcast Borgerlig Tabloid.

Mads Strange er kandidat til Europa-Parlamentet for Liberal Alliance og adspurgt, hvorfor han reelt frygter, at Danmark kan blive reduceret til en delstat i EU, svarer han:

»Hvornår blev danskerne spurgt, om de gerne ville have øremærket barsel? Hvornår blev danskerne spurgt, om de gerne ville have kønskvoter i vores virksomheder? Og hvornår blev danskerne spurgt, om de gerne ville være tvunget til at registrere deres arbejdstid?«

Han fortsætter: »Der er rigtig mange eksempler på, at der sidder nogle udenlandske politikere i Bruxelles og tromler hen over det danske demokrati og gennemfører lovgivning, som danskerne ikke bliver hørt i.«

Men Liberal Alliance går officielt »helhjertet« ind for EU. Så hvordan hænger det sammen med Strange og LAs øvrige EU-kritik?

Lyt med fra 10 minutter inde i mandagens afsnit, når en meget EU-pessimistisk Joachim B. Olsen vil have svar på dét spørgsmål.

»Jeg vil lige holde dig fast på det her, for så nævn ét område, hvor du synes, at EU bevæger sig i den retning, du taler for.«

Lyt i Spotify, Apple Podcast eller ved at trykke play herunder: