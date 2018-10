At føle sig seksuelt brugt.

Jeg forestiller mig, at de fleste umiddelbart forbinder dette med en situation, som opleves af kvinder – og ikke særlig tit af mænd. Selvfølgelig kan mænd lige så vel som kvinder føle sig seksuelt udnyttet eller krænket, men der er især én situation, hvor manden kan opleve at føle sig brugt: når Projekt Baby tager over og reducerer manden til et redskab, der eksisterer for at gøre kvinden gravid.

Som psykolog har jeg siddet overfor en del mænd, som oplever præstationsangst og store frustrationer, fordi deres partner kun fokuserer på graviditeten. En typisk historie er, at man i længere tid har haft udfordringer med at vedligeholde et kontinuerligt og velfungerende sexliv.

Man har måske været sammen et stykke tid, og så er det begyndt at gå ned ad bakke på sexfronten. Måske har man følelsen af at blive afvist gang på gang, når man lægger op til sex. Og så lige pludselig ændrer det sig, fordi ens partner vil have en baby. Pludselig er der en kæmpe lyst til sex – men det er bare så åbenlyst, at det handler om noget andet: det er ikke manden, hun vil have – det er babyen.

Selvfølgelig er mandens ønske om at få et barn ofte lige så stort som kvindens. Og de følelser af frustration og sorg, der kan være i den proces, gælder for både mænd og kvinder. For begge parter kan der være tanker om ikke at slå til – og det kan føre til skuffelse, irritation og vrede, som også kan smitte af på adfærden og resultere i, at man bliver endnu mere automatiseret i sin tilgang til sex.

Selvfølgelig føler man sig utilstrækkelig, når man mærker partnerens frustration over, at det endnu ikke er lykkedes. Det er oplagt, at dette kan føre til præstationsangst hos manden, og så er der pludselig tale om en ond cirkel.

Det er ikke så mærkeligt, at tanken om at blive reduceret til sædleverandør opleves som et kæmpe turn-off. Der er da ikke noget mindre sexet end sex på kommando. Det bliver næsten ikke mindre romantisk eller frækt at føle sig betragtet i det allermest primitive biologiske perspektiv, hvor man bare skal levere sit bidrag til videreførelsen af gener. Det er min erfaring, at der er mange mænd, der har oplevet at føle sig seksuelt brugt i den situation.

Der findes apps, som kan fortælle kvinder, hvornår de er mest fertile. Det lyder smart nok – men har jo den åbenlyse ulempe, at man simpelthen risikerer at dræne sexlivet for enhver gnist. Det skal bare være her og nu, fordi app'en siger det.

Det er ikke så underligt, at en mand får præstationsproblemer, hvis kvindens oplæg til sex ikke er baseret på andet end en algoritme for hendes ægløsning. Det er ikke mærkeligt, at sexlysten forsvinder, hvis kvinden holder op med at gøre sig umage, og hvis alt, hvad der hedder passion og forførelse, er trådt til side for babyprojektet.

Det er måske ikke noget, man taler med vennerne om – og vi kommer nok heller ikke til at se en mandlig MeToo–bevægelse på den baggrund – men det er ret almindeligt for mænd at opleve nagende følelser af frustration og utilstrækkelighed i forbindelse med et overdrevet fokus på ønsket om at blive gravid.

For begge parter gælder det, at følelser som sorg, frustration og utilstrækkelighed kan have en direkte negativ effekt på processen. Noget af det, vi psykologer faktisk ret ofte ser, er, at i det øjeblik man virkelig giver slip og giver sig hen – når man slipper det fastlåste fokus på projektet og hviler i, at det jo bare sker, når det nu engang sker – så er der rigtig mange, der bliver gravide.

Det er ikke baseret på videnskabelige, empiriske undersøgelser – men det er min kliniske erfaring, at det kan hjælpe processen gevaldigt, når der kommer ro på, når glæden er til stede, og man giver sig hen til at nyde livet og hinanden.

Der skal være plads til forførelse, forspil og lyst. Det fungerer sjældent godt på kommando – og det er en god ide at holde lav profil med praktiske hjælpemidler som apps og andre kalkulerende redskaber. Og frem for alt er det vigtigt at have lysten, intimiteten og spontaniteten med.

