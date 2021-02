Det er ikke nemt at være kvindelig gamer – i hvert fald ikke, hvis man spørger Kate Bay Thomsen.

»Lige så snart jeg nævner, at jeg er en pige, så får jeg seksuelle tilbud og bliver nedgjort – om jeg er god til at give blowjob, eller om man lige har lyst,« siger Kate Bay Thomsen til TV Midtvest.

En amerikansk undersøgelse viser, at 38 procent af kvindelige gamere har oplevet chikane på baggrund af deres køn i online gaming.

Det er ikke et ukendt fænomen, at kvinder bliver udsat for seksuelle krænkelser online. Generelt foregår der meget digital mobning i gamermiljøet – også mod mænd.

Kate Bay Thomsen er 27 år og har gamet i omkring 10 år. For hende skal timerne foran skærmen gerne være afslappende og afstressende – det er de dog ikke altid.

Hun føler sig krænket, når hun oplever de seksuelle tilnærmelser.

Hos DGI Esport har de iværksat et projekt, der hedder 'Piger i e-sport', som sætter fokus på kvinder i esportsmiljøet.

De er nemlig bekendte med problemet. Der er ifølge ham rigtig mange piger og kvinder, der oplever sexisme, når de gamer.

Esport er blevet kæmpestort (Photo by SYLVAIN THOMAS / AFP) Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Esport er blevet kæmpestort (Photo by SYLVAIN THOMAS / AFP) Foto: SYLVAIN THOMAS

»Vi snakker med piger i foreningerne, med kvindelige trænere og frivillige og kvinder i bestyrelser og bliver bedre til at forstå deres hverdag og det, de mødes af i miljøet,« siger Mikkel Kyed, som er esportskonsulent for DGI, til DR.

Sexismen kan ifølge psykolog Morten Saxtorff have store fremtidige konsekvenser for de kvinder, der udsættes for sexismen. Det er dog ikke bare lige sådan at løse problemet.

Designet af spillene er nemlig en af de faktorer, som fremstiller en kultur, hvor kvinder måske ikke er så meget værd – hvem er antagonister, hvem er ofrene, og hvem er skurkene i spillene – det forklarer Torill Mortensen, som er kultur- og teknologiprofessor på Københavns Universitet.

I online multiplayer-gaming kan man typisk skrive eller tale med ens holdkammerater – og det er ofte her, at de bliver chikaneret.