Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen præsenterede forleden en erklæring, der stiller krav til gennemsigtighed ved udvælgelsen af værter for sportsbegivenheder.

Den skal sikre, at store sportsbegivenheder ikke ender i lande, hvor det står sløjt til med menneskerettighederne, som eksempelvis Qatar og Kina.

Men kronprins Frederik synes ikke rigtigt at have opdaget alvoren. Han gør nemlig præcis det modsatte. Kronprinsen hemmeligholder nemlig, hvad han stemte, da IOC skulle udvælge værtsnationen for vinter-OL 2022.

I juli 2015 rejste Danmarks kommende konge til Kuala Lumpur for at deltage i en vigtig afstemning i Den Olympiske Komité. Medlemmerne skulle tage stilling til, hvilken by der skulle være vært for vinterlegene i 2022.

Kronprinsen til IOC-møde i Lausanne, Schweiz i januar 2020. Foto: DENIS BALIBOUSE

Men Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser til B.T., at man ikke vil afsløre, hvad Kronprinsen stemte. Svaret blæser i vinden, og endnu engang bliver IOC-medlemskabet dybt problematisk i forholdet til det danske demokrati.

For hvad nu hvis regeringen vælger at følge USAs linje – et diplomatisk boykot af vinter-OL i protest mod menneskerettighedssituationen i Kina? Det kan jo således vise sig, at Danmarks kronprins har været med til at sende legene til Kina, mens Danmarks regering bagefter boykotter det.

Kulturministeren har netop sikret, at 21 ud af 27 EU-lande har underskrevet en erklæring, der kræver mere åbenhed og demokrati i afstemninger om store, internationale sportsbegivenheder – som netop De Olympiske Lege. Med andre ord: Kulturministeren har arbejdet på en erklæring, Kronprinsen tilsyneladende er ligeglad med. Det virker jo helt absurd.

Og hvorfor vil Kronprinsen ikke fortælle, hvad han stemte? Det er der andre, der har gjort. Eksempelvis badmintonstjernen Poul-Erik Høyer. Han fortæller til dagbladet Politiken, at han stemte for, at Beijing skulle være vært i 2022. Det er naturligvis nemmere for en sportsstjerne at bekende kulør, men Kronprinsen burde også vælge den åbne tilgang, som Kulturministeren opfordrer til.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Der kan være mange grunde til, at Kronprinsen har stemt for Beijing. Forholdet mellem Vesten og Kina var ikke så anstrengt i 2015, som det er i dag. Og alternativet var Kasakhstan, som jo heller ikke kan betegnes som en duks, når det kommer til menneskerettigheder. Men det er manglen på åbenhed, der skriger til himlen.

Det er desværre ret klassisk for Kongehuset.

Det Gule Palæ kan altid slippe afsted med 'ingen kommentar', uden politikere eller pressen løfter et øjenbryn. Simpelthen fordi vi er så vant til den larmende tavshed fra de royale gemakker.

Det er ellers ikke, fordi Kongehuset ikke larmer, når Dronningen har fødselsdag, når der er jubilæum, eller når der er sommertogt og liv og glade dage. Men sjovt nok er der ofte bomstille, når der kommer kritik.

Sig dog bare sandheden, kronprins Frederik! Både regeringen og befolkningen har krav på at vide, hvad De stemte. Det bliver måske pinligt – men i det mindste vil det i så fald stå klart for enhver, hvorfor medlemmer af Kongehuset ikke skal sige ja til så politiske poster i fremtiden.

Medlemskabet af IOC har muligvis gjort noget godt for Danmarks Idrætsforbund på verdensscenen. Men det opvejer desværre ikke problemerne, det har skabt.