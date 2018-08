Debatindlæg af Kristian Jensen. finansminister (V)

I Venstre kan vi godt lide skattelettelser, som øger den nære velfærd. Vi ser gerne, at danskerne får et større privatøkonomisk råderum, så vi kan forbedre vores dagligdag.

Venstre har faktisk gennemført varige skattelettelser på ca. 20 mia. siden valget. Skattelettelserne skal samtidig gå hånd i hånd med, at vi har råd til god offentlig service. Det har Venstre også leveret på med yderligere milliarder til bl.a. sundhed og ældre. I den henseende er der intet nyt under solen.

Derfor er det også temmelig fjollet, når BT’s ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby påstår, at ”Kristian Jensen vil være socialdemokrat” i BT den 15. august. Dyrby påstår, at jeg ikke ønsker skattelettelser, og chefredaktøren refererer til et interview i BT’s søsteravis Berlingske. Tillad mig at citere fra interviewet, når nu Dyrby tydeligvis ikke gider læse, hvad der stod:

»Vores udgangspunkt i Venstre har siden 2001 været et skattestop. Udgangspunktet har været, at vi lover det, vi kan være sikre på at holde. Vi kan holde skatterne i ro og sørge for, at de ikke bliver sat op. Hvis der bliver mulighed for at sænke dem efterfølgende, synes vi, det er positivt,” sagde jeg og tilføjede: ”Men jeg kan hverken sidde her eller senere og love, at vi har en bestemt plan for skattelettelser.«

Jeg vil opfordre Michael Dyrby og andre avis-folk til at læse det, der står under overskrifterne. Ellers ser det virkelig sort ud for avisbranchen, når ikke engang dens egne ansatte gider læse avis.