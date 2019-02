Vis din kørestol på Tinder, Kristian.

Det er beskeden fra størstedelen af B.T.-læserne, der har svaret på Kristian Hegaards dilemma.

Kristian sidder selv i kørestol og er på dating-appen Tinder, og i et blogindlæg spørger han om, hvorvidt han skal vise på sin Tinder-profil, at han sidder i kørestol.

Normalt viser han nemlig ikke, at han sidder i kørestol. I vinterferien ændrede han dog sin profil, så kørestolen var synlig på profilbilledet - bare for at se, om det ændrede noget. Og ændringen var markant.

Jeg tror, kørestolen vil stjæle fokus i første del af daten. Det er ikke særligt sexet at starte ud med

»Der var et klart fald i antallet af matches. Så jeg tænker, at det er meget godt ikke at have den med, for man er jo på Tinder for at få matches. I vinterferien var der ingen matches,« forklarede Kristian Hegaard, der stiller op til Folketinget for De Radikale i Nordsjælland.

Da han ændrede sit profilbillede tilbage til et uden kørestol, fik han mellem tre og fem matches, og det fik han også, inden han ændrede det.

I B.T.'s Facebook Live svarede han i dag på spørgsmål og spurgte læserne, om han skulle vise sin kørestol på Tinder eller ej.

»Det handler om at stille spørgsmålet, om personer med handicap er lige så lækre som alle andre. Der vil jeg gerne hen. Først der har vi ligestilling, ligesom der skal være lige adgang til job og uddannelse osv.« forklarede Kristian Hegaard.

Skal Kristian vise sin kørestol på Tinder?

Er det ikke en unfair og akavet situation at sætte pigen i, når I mødes, og hun ser, du sidder i kørestol, uden du har gjort hende opmærksom på det? spurgte værten Sanne Fahnøe.

»Jeg tror, kørestolen vil stjæle fokus i første del af daten. Det er ikke særligt sexet at starte ud med: 'Hvorfor sidder du i kørestol?' osv. Så er flirten ret hurtigt tonet ned. Men for det meste finder man hinanden på Instagram og Facebook, så man finder alligevel ud af det her, uden jeg behøver at sige det. Og det, synes jeg, er en bedre måde at gøre det på,«

I en afstemning mener B.T.'s læsere dog, at Kristian Hegaard skal vise kørestolen på Tinder-profilen. Og flere seere gav udtryk for det samme. Stem herover og se resultatet af afstemningen.

»Vis din kørestol. Hvis de ikke vil have dig og din kørestol, så er de slet ikke det match værd. Der er masser af søde piger derude, der vil skide på, om du går eller sidder i kørestol,« skrev B.T.-læseren Marie Storm.

Når jeg lige har tænkt over det 30 sekunder, tror jeg faktisk, jeg ville have det fint nok med det

»Du bliver både valgt fra, men også til, fordi du sidder i kørestol, ligesom andre bliver valgt til og fra på grund af deres udseende. Så ja, selvfølgelig skal du vise den, du er,« lød opfordringen fra Mette Hyldegård.

Flere brugere gav også udtryk for, at de ville føle sig snydt, hvis de først på selve daten fandt ud af, at Kristian Hegaard sidder i kørestol.

»Hvor skal man så starte og slutte i den forbindelse. Skal man også sige det, hvis man har en voldelig far eller en psykisk diagnose eller manglede en fod? Så er det fordomme, der afgør, om man swiper ja eller nej - ikke ud fra det menneske, vedkommende er,« svarede Kristian Hegaard.

Hvis du matcher med en transkønnet på Tinder, og vedkommende først fortalte bagefter, at hun var født som mand, hvordan ville du så have det?

»Lige i det tilfælde ville jeg nok regne med, at vedkommende sagde det...,« begyndte Kristian Hegaard, inden han efter kort betænkningstid sagde:

»Det er et godt spørgsmål. Det behøver man måske heller ikke deklarere. Når jeg lige har tænkt over det 30 sekunder, tror jeg faktisk, jeg ville have det fint nok med det.«