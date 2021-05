»Hvordan kan man gå ud i naturen og tage et dyr, hvor den er vant til sten, klipper og jordhuler, og så putte den ind i et lille ståltrådsbur? Jeg forstår det simpelthen ikke.«

Sådan lyder det fra Michael Monberg, da han gæster B.T. Live til en debat om et glemt pelsdyr, der stadigvæk bliver avlet og pelset på danske farme.

Det er alt imens, der er fokus på de fire millioner mink, der i al hast blev aflivet og gravet ned på militære områder ved Holstebro og Karup tilbage i november sidste år. Døde dyr, der nu skal graves op igen. Men Michael Monberg, der er stifter af Veganerpartiet og kampagneleder for dyrevelfærdsorganisationen Oasa, mener, at vi bør rette fokus mod en lille gnaver, der stadigvæk bruges til pelsavl i Danmark.

Der er omkring 40.000 af den lille gnaver chinchilla på de danske farme i bure med et areal på en kvart kvadratmeter. De er fordelt på 56 farme, hvor Michael Monberg langtfra er tilfreds med de forhold, som de lever under.

Chinchilla i bur på chinchilla-farmen Rosemosegård ved Kalundborg fredag 4. december 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Chinchilla i bur på chinchilla-farmen Rosemosegård ved Kalundborg fredag 4. december 2020. Foto: Emil Helms

»Jeg er helt sikker på, at hvis vi startede forfra og opdagede chinchillaen på ny i morgen, rejste til Sydamerika, hentede 1.000 af dem hjem og smed dem i små bure nu, så ville vi helt sikkert reagere og mene, at det kan man ikke være bekendt,« siger Michael Monberg og fortsætter:

»Men fordi det har været der siden 1960erne, accepterer vi det bare. Det, synes jeg, er en forkert måde at se tingene på.«

Michael Monberg kalder chinchilla-produktionen i Danmark for en hobbyproduktion og mener derfor, at det er nu, vi skal have lukket avlen af gnaveren i Danmark. Men det er Heidi Gormsen ikke enig i.

Hun har en chinchillafarm i Kalundborg og forsikrer gode forhold. Og ligesom den danske minkproduktion var velanset i resten af verden, er også de danske chinchillaskind kendt for at være de bedste i klassen ifølge branchen selv.

Synes du, at vi bør stoppe al pelsavl i Danmark?

Heidi Gormsen står nu bare med det problem, at Kopenhagen Fur skal lukkes ned. Ifølge hende havde hun det perfekte udgangspunkt for at afsætte sine skind gennem dem, men nu må hun højest sandsynligt igennem finske Saga Fur for at få solgt sine skind.

Industrien fortæller selv, at grunden til deres høje kvalitet af skind er, at de ikke har syge dyr. Det ville man kunne se på deres skind, og et sygt dyrs skind ville være umuligt for avlerne at afsætte.

Men Michael Monberg køber ikke præmissen om, at dyrene trives, når vi nu laver så flotte pelse i Danmark. Derimod vil han have lukket erhvervet ned nu.

»Jeg synes, at det er fint, hvis man i Folketinget beslutter, at chinchilla-avl i Danmark skal være ulovligt, og man giver den håndfuld avlere – som der stadig er tilbage – en pose penge for at lukke ned. Det, vil jeg synes, var en anstændig måde at gøre det på. Lad os få stoppet den form for dyremishandling,« slutter han.