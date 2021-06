»Det rene vanvid.«

Meldingen var klar fra Peter Kamp Busk, da Berlingske forelagde ham tal fra Justitsministeriet, der viste, at Danmark lige nu bruger to milliarder kroner om måneden på at coronateste op imod 750.000 danskere om dagen.

Han er lektor i molekylær- og medicinsk biologi og mener, at det er penge lige ud ad vinduet at fortsætte med denne teststrategi.

I B.T. Live forklarede Peter Kamp Busk, at der ingen evidens er for, at det virker at masseteste. Faktisk kan de mange test, ifølge eksperten, virke modsat, så flere kan risikere at blive smittet – det vender vi tilbage til sidst i artiklen. Han har et andet bud på, hvordan vi tackler den ekstrem dyre problematik.

Hvis du skulle designe en model i morgen, hvordan skulle den sidste etape af epidemikontrollen så se ud?

»Det første, jeg ville gøre, ville være at få fat i nogle meget dygtige klinikere og spørge, hvad risikoen er for, at de grupper, der ikke er vaccineret endnu, bliver alvorligt syge og får følgevirkninger af covid-19,« siger Peter Kamp Busk og fortsætter:

»Hvis de siger, at risikoen er ekstremt lille, ville jeg synes, at vi skulle åbne samfundet helt op med det samme og skære testningen ned til, at vi kun tester dem, som har symptomer. Vi lukker jo ikke landet ned for en normal influenzasæson. Vi tvinger heller ikke folk i den kommende sommerperiode til at blive inden døre, så vi undgår, at danskerne bliver solskoldet,« siger han og tilføjer, at kun 20.000-30.000 bliver testet i Norge om dagen, hvor de også har klaret epidemien godt.

Er der slet ikke nogen ting fra den nuværende strategi, som du vil beholde?

Synes du, at den nuværende teststrategi er den rette?

»Med hensyn til testning, som er det, jeg har kigget mest på, ville jeg beholde et lavt niveau af test. Måske 20.000 test om dagen. Det dækker det behov, hvor vi tester dem, som er i mistanke for at være smittet – altså har været nær kontakt eller har symptomer.«

»Vi skal droppe alt det andet. Det er alt, alt for dyrt, og der er ikke vist nogen effekt af det endnu. Så hvad skal vi med det?«

Peter Kamp Busk henviser til lande som Finland og Norge, hvor de altovervejende kun tester personer, der har symptomer og mistanke om smitte.

Og det er to lande, der begge har et lavere smittetryk for langt færre testkroner. Samtidig mener Peter Kamp Busk, at vores massive testning kan have den helt modsatte effekt af, hvad der egentlig er hensigten.

Peter Kamp Busk mener, at vi burde ændre kurs og kun teste personer, der har symptomer på coronasmitte. Foto: RUC Vis mere Peter Kamp Busk mener, at vi burde ændre kurs og kun teste personer, der har symptomer på coronasmitte. Foto: RUC

Jeg ville umiddelbart tænke, at jo mere vi tester, jo flere smittede opdager vi, som så kan gå i isolation og dermed ikke spreder smitten videre. Er det ikke sådan, at det hænger sammen?

»Det undrede også mig, at det ikke fungerede på den måde, og jeg kunne ikke forstå det.«

»Amerikanske sundhedseksperter har dog klarlagt, at det ser ud til, at når man er blevet testet negativ, øger det risikoadfærden. Man får sit coronapas, og så kan man drøne ud på café og på værtshus og kramme sine venner. Og der er ingen grænser for, hvad man ikke kan.«

Peter Kamp Busk mener, at det kan være en del af forklaringen på, at vores massive teststrategi ikke virker i praksis. Han kalder det ikke videnskabelige fakta, men et rigtig godt bud på, hvorfor vi skal gå væk fra denne dyre strategi.