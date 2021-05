Der dryssede lidt internationalt stjernestøv ned over Danmark og den danske regering, da USAs udenrigsminister, Anthony Blinken, lod vejen til Grønland gå forbi København.

Alle mand var naturligvis af hus med besøg hos statsminister Mette Frederiksen, Jeppe Kofod og Dronningen med Kronprins.

Alle var høflige – ikke mindst den besøgende udenrigsminister – der kaldte Danmark for bedste ven og allierede.

Det første, den amerikanske udenrigsminister adresserede på det fælles pressemøde, var derfor: den eskalerende krise imellem Israel og palæstinenserne i Gaza.

Ja, du læste rigtigt.

Krisen, der er ved at udvikle sig til en regulær krig mellem Israel og Hamas, er den absolut mest potente konflikt i verden lige nu.

For en amerikansk udenrigsminister har det absolut topprioritet at få dæmpet urolighederne i et område, hvor amerikanerne har store interesser og en endnu mere sikker allieret i staten Israel.

Blinken har fuldstændig ret, når han pointerer, at Israel har en naturlig ret som nation til at forsvare sig mod de raketangreb, der dagligt rammer deres befolkning.

Det er Hamas, der endnu en gang står bag. Hamas står på terrorlisten i både USA, EU og Storbritannien, og derfor er både den amerikanske og danske regering nødsaget til at bakke den hårdhændede regering i Israel op.

Også selvom det i stigende grad er vanskeligt.

Israel fortsætter sine bosættelser, også hvor det er imod alle aftaler. Det er typisk stærkt ortodokse jøder fra USA, der udbygger og laver nye bosættelser. Naturligt nok provokerer det palæstinensere, men også den øvrige del af verdenssamfundet med USA i spidsen, der i 70 år har forsøgt at skrue en fredsplan sammen.

Det lykkes ikke, for selvom Israel sætter ekstraordinært hårdt ind ved at bombe beboelser og senest et højhus med pressefolk, vil USA og Danmark ikke droppe støtten til Israel. En nation må kunne forsvare sig mod en terrororganisation.

Konflikten er nok langt væk, men den er alligevel nærværende, som fredagens demonstration viste. Her demonstrerede palæstinenserne foran den jødiske ambassade, og som alle ved, løb det løbsk med stenkast og trukne knipler.

Demonstrationen blev unødvendig voldelig og fortsatte i flere kvarterer i København, efter at politiet havde opløst den. Konflikten mellem Israel og Hamas er på den måde flyttet ud på ellers normalt rolige danske gader.

Er du for eller imod?

Spørgsmålet bliver ofte stillet, men det er umuligt at besvare. Ingen kan støtte de ulovlige israelske bosættelser, som man heller ikke kan støtte den terror, Hamas bedriver.

Ingen kan forsvare, at børn skal dø – hverken palæstinensiske eller israelske.

Det er vigtigt, at vi herhjemme ikke anerkender eller annekterer den rå 'for eller imod'-retorik. Det er krisen alt for vigtig og nuanceret til. Vi risikerer, at konflikten bliver vores.