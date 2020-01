Forleden udtalte jeg mig en smule kritisk her i avisen om Kronprinsparrets udmeldinger på pressemødet i Verbier i forbindelse med familiens 12 ugers 'familieorlov' i rigmandsparadiset.

De voksne havde valgt at italesætte den forlængede skiferie som et internationalt studieophold, mens det nu mere virkede som en lang skiferie i et jetset-paradis. Det var vist også prins Christians opfattelse.

Jeg tillod mig at mene, at der vel ikke var noget i vejen for at holde en lang skiferie, men hvorfor så ikke bare sige det rent ud. Det har jeg fået mega hug for. Et flertal af danskerne elsker nemlig Kongehuset, og hvis man tillader sig at kritisere den måde, de kommunikerer på, så falder der altså brænde ned.

Men hey, jeg har ikke noget personligt imod Kongehuset, tværtimod, men jeg har en kommunikationsfaglig holdning til den måde, de kommunikerer på, og det kommer der meget om fremover, da jeg vil skrive om emnet her i B.T.

Pressefotografering af Kronprinsfamilien i forbindelse med børnenes skolestart på Lemania-Verbier International School i Verbier, Schweiz. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Verbier-historien er ikke den eneste, der har fået folk op af stolene i denne uge. Onsdag meldte prins Harry og hertuginde Meghan ud, at de delvist melder sig ud af det britiske kongehus.

De vil dele deres tid mellem Nordamerika og Storbritannien, og de vil forsøge at gøre sig økonomisk uafhængige af det engelske kongehus og dermed staten.

Det vælter ind med positive tilkendegivelser til det unge par - godt, at de siger fra over for den glubske presse, respekt for, at de vil have deres eget liv og ikke vil ende som jagede dyr som Prinsens mor, Diana.

Men ikke alle briter er positive. Der er masser af negative røster, der mener, at parrets beslutning er starten på Kongehusets endeligt.

Puha, det er jo nærmest en indebrændt monark, vi har her. Og det kan jeg sådan set godt forstå. For det britiske kongehus balancerer, ligesom alle andre kongehuse, på et knivsæg. Anna Thygesen

Og ja, på det følelsesmæssige plan kan jeg da sagtens forstå det royale par. Der er bare et problem.

Og det er, at de kongelige ikke er almindelige mennesker. De er en del af noget, som de uanset hvad ikke bare kan melde sig ud af. Uanset om de vil eller ej.

Prinsens farmor, Dronning Elizabeth, virker da heller ikke super glad for barnebarnets udmelding. Det britiske kongehus’ pressemeddelelse er kortfattet og ikke specielt varm og inkluderende.

Det, Dronningen siger, er grundlæggende, at hun ikke har været involveret i hertugparrets beslutning, men hun bliver nødt til at acceptere parrets valg (nok fordi hun ikke kan andet), og hun håber så, at der kan findes en løsning på et træls problem.

Dronning Elizabeth er ikke tilfreds med Meghan og Harrys beslutning, mener kommunikationsekspert Anna Thygesen. Foto: TOLGA AKMEN

Det er undersåtterne, der betaler gildet i form af skat, og selvom medlemmerne også er moderne mennesker med ret til privatliv, så er de også en del af en anakronistisk institution med hermelinskåber, kongekroner og stive traditioner og gammeldags roller.

Jeg er i hvert tilfælde spændt på, hvordan det britiske kongehus kommer ud af den her knibe.

Måske lykkes de med deres forehavende, man kan da håbe det. Uanset hvad så må det danske kronprinspar være jublende glade for Harry og Meghans stunt, for opmærksomheden gled i hvert fald over på den anden side af Nordsøen.