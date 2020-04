‘Helt på månen’ og en ‘mavepuster’ til de unge. Dronningens nylige udtalelser om klimaet har fået hårde ord med på vejen.

Men nu kommer en ung super-royalist majestæten til undsætning.

»Så lyt dog efter.«

Det er budskabet fra Sebastian Kaimson, der er formand for Konservativ Ungdom i området Stor-Århus.

Uffe Elbæk skal lige slappe af og nyde det gode vejr Sebastian Kaimson

Dronning Margrethe fik flere politikere og forskere på nakken, da hun i et interview med Politiken i anledning af hendes kommende 80-års fødselsdag udtaler sig om klimaforandringerne.

Hun påpeger, at vi som samfund ikke bør ‘panikke’ over dem. Men hun bliver desuden spurgt, hvorvidt hun er på videnskabens side, når videnskaben konstaterer, at klimaforandringer er menneskeskabte, svarer hun:

»Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte - direkte - det er jeg ikke ganske overbevist om.«

Det fik blandt andet folketingsmedlem og tidligere leder af Alternativet Uffe Elbæk til at sammenligne dronning Margrethe med Donald Trump.

Er du enig med dronning Margrethe?

»Hun stiller sig på den helt forkerte side af historien og sammen med de helt forkerte mennesker,« sagde Uffe Elbæk blandt andet til TV 2. Elbæks tidligere partikollega, folketingsmedlem Sikander Saddique, mener, det er uhensigtsmæssigt, at Dronningen blander sig i det, han mener er en højaktuel politisk debat.

»Uffe Elbæk skal lige slappe af og nyde det gode vejr,« mener Sebastian Kaimson.

Men taler hun ikke mod bedre vidende?

»Jo, hvis man ser på, hvad langt de fleste klimaeksperter siger. Men at gå fra at lufte sin skepsis til at sige, at det pludselig er vanvittigt, at hun udtaler sig, som hun gør, er ude af proportioner.«

Hun er jo ikke fuldstændig ligeglad Sebastian Kaimson

»Jeg skal ikke bedømme, om hendes holdning er forfærdelig eller ej. Men hun blander sig på ingen måde i en politisk proces, som det bliver kørt op til. Hun bliver spurgt og er så velopdragen at svare.«

»Dronningen har ytringsfrihed til en vis grad. Det handler om at finde balancen. Nogle vil også sige, hun overskred den i nytårstalen, hvor hun påpegede vores fælles ansvar for klimaet.«

Og netop nytårstalen har kongehusekspert Sebastian Olden Jørgensen henvist til. Han mener, at der er en modsætning mellem Dronningens udtalelser nu og i talen lige efter årsskiftet.

»Så storslået og varieret, som vores Jord end kan synes, er den dog sårbar. Det er vi ved at lære at indse, og det kan godt bekymre. Ikke mindst mange unge, der tydeligt ser klimaforandringerne gøre sig gældende i disse år,« sagde dronning Margrethe nemlig i nytårstalen.

Men det gælder netop om at se på konteksten, siger Sebastian Kaimson.

»Man kan sagtens være forarget, men jeg kan også blive forarget, når folk ikke ser på, hvad hun har sagt tidligere. Hun har jo før sagt, at vi skal gøre noget ved klimaet. Hun er jo ikke fuldstændig ligeglad.«

Men skaber det ikke forvirring?

»Jeg ser det, hun siger nu, som udtryk for sund skepsis. Man skal netop se det i sammenhæng. At vi selvfølgelig skal passe på, men at vi samtidig skal bevare roen.«