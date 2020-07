Der skete noget usædvanligt og nyt i weekenden og mandag aften.

Tilskuere til et superligaopgør, hvabehar.

Det burde ikke være en nyhed, men i post-coronatiden er det i høj grad opsigtsvækkende. Derbyet mellem Brøndby og FC København havde lukket 3.000 tilskuere ind, og de gjorde en tydelig forskel.

Selv om de stod med flere meter mellem hinanden og dermed lignende en ældre udgave af computerspillet FIFA, kunne man høre, at der var dedikerede fans på tribunen. De fyldte ikke meget, men man kunne høre dem, som man altid kan høre Brøndby-fans.

Det var en fornøjelse.

Lad os få lavet den sundhedsfaglige evaluering, som skal følge hurtigst muligt, og få åbnet alle stadioner med det forsvarlige antal tilskuere. Det haster, for den professionelle fodbold i Danmark lider under denne lockdown. Det skal gå stærkt og stærkere, end myndighederne normalt leverer den slags evalueringer. Der er nemlig kampe igen i weekenden.

Rigspolitiet har på fornuftig vis indledt forsøget med forskellige klubber, stadions og landsdele for at få så nuanceret et grundlag som muligt, inden de kommer med den endelige plan. Kampen i Horsens og kampen i Lyngby mandag aften var også med i forsøget, der nu skal evalueres af de sundhedsfaglige myndigheder.

Desværre er der ingen deadline eller en åben plan for de næste kampe i Superligaen, og klubberne må se i øjnene, at de kommende kampe bliver på de 'gamle vilkår'. Det ser ud til, at det store topopgør i Parken mellem FC København og FC Midtjylland – kampen om guldet – skal spilles for cirka 300 tilskuere på et stadion med plads til knap 40.000.

Det virker for skørt og for restriktivt.

I Brøndby var de 3.000 tilskuere spredt over alle tribuner med god afstand. I en anden kamp – i Herning – stod 300 midtjyske fans i et mindre aflukke ganske tæt og jublede med omfavnelser, hver gang deres klub scorede. Åbningen af Superligaen er hermed ramt af den samme manglende logik, som alt for mange af de andre tiltag, der langsomt har åbnet vores samfund, har båret præg af.

Superliga-klubberne har i Danmark en dobbelt funktion. De skal underholde, og som andre i den branche skal de derfor tjene penge på tilskuerne. Men Superliga-spillerne er også rollemodeller for almindelige drenge og piger, der hver dag træner og drømmer om at blive professionelle som deres helte. Derfor skal bolden rulle med tilskuere så hurtigt som muligt, for hele fodbolddanmarks skyld.

Klubberne og deres organisationer har gjort et kæmpearbejde i forsøget på at få bolden i gang igen. Retningslinjerne fylder 13 sider bare for at gennemføre træningen. Fodbolden har vist sin vilje til at komme alle krav i møde.

Nu må sundhedsmyndighederne og politiet gennemføre deres evalueringer hurtigere end ellers, så vi andre kan få svar på det presserende spørgsmål:

Kan vi komme på stadion på søndag?