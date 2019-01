Politiets Efterretningstjeneste (PET) har været uhørt succesfuld de seneste 20 år. PET har formået at holde Danmark fri for de store terroraktioner, som næsten alle andre europæiske lande har oplevet. Det er ubetinget dygtigt.

PET har været dygtigt ledet gennem alle årene, hvis sikkerhed er målestokken.

Alligevel skal en tidligere chef for PET, Jakob Scharf, nu i fængsel.

Jakob Scharf var chef for PET fra 2007 til 2013. Han var en dygtig jurist, havde været chef i adskillige ministerier, og han tilføjede ved sin tiltrædelse en åbenhed i PET, som ellers var hermetisk lukket.

Scharf var elegant i sine formuleringer som PET-chef. Han førte ofte samtaler med medierne og var i det hele taget tilgængelig, alligevel havde man aldrig indtrykket af, at han talte over sig. Han var altid opmærksom på det hensyn, der altid og på alle måder skulle anerkendes: Hensynet til andre landes efterretningstjenester.

Nu skal han i fængsel.

Som tidligere chef for PET skal han fængsles i fire måneder for at have givet oplysninger, der kan skade den danske efterretningstjeneste.

Det er på alle måder sensationelt, og der findes formentlig ikke lignende fortilfælde fra andre vestlige lande. Jakob Scharf lod sig interviewe til bogen 'Syv år for PET', der i kapitler gennemgår sager fra den periode, hvor Scharf var chef.

Jakob Scharf fastholder efter dommen, at han har overholdt sin tavshedspligt. Han fortryder ikke at have deltaget i bogen, og han mener, at han ikke har sagt noget, der ikke allerede er beskrevet i andre bøger.

Den nuværende leder af PET, Finn Borch Andersen, mener modsat, at Scharfs udtalelser var skadelige for tjenestens samarbejde med andre lande. Det var en skærpende omstændighed, at udtalelserne kom fra en tidligere PET-chef, der dermed blåstemplede andres udtalelser, der kunne øge risikoen for tjenestens virksomhed og enkeltpersoner.

Det synes umuligt at bevise eller modbevise, om Scharfs udtalelser har skadet den danske efterretningstjenestes forhold til andre lande. I hvert fald på en måde, der kan bringes frem i en dansk retssal.

Derfor var afgørelsen i sidste ende Scharfs ord mod Andersens. Den nuværende PET-chef mener, at udtalelserne forvoldte skade, og dermed er det bevist. Andersens ord vejer i dag tungere end Scharfs.

Sådan må det nødvendigvis være. Den nuværende sikkerhedschef definerer grænserne for, hvor langt man kan gå i udtalelser om andre landes efterretningstjenester. Blandt efterretningstjenester er der en uskreven regel: Man taler ikke om andre lande. Ganske enkelt for at være sikker på, at man kan udveksle oplysninger uden at være nervøs for, at de bliver lækket. Det er helt grundlæggende for alt efterretningsarbejde, at oplysninger flyder mellem landene. Ingen kan klare det alene.

Derfor er tillid afgørende og hellere være langt fra stregen end være tæt på.

Sådan var det også i Scharfs tid.

Det er derfor opsigtsvækkende, at Jakob Scharf i flere kapitler alligevel udtaler sig om eksempelvis operationer med andre lande. Han må have vidst, at han var meget tæt på stregen. Han må have vidst, at hans ord kunne tolkes på en helt anden måde, da han netop er tidligere efterretningschef.

Sagen får konsekvenser for andre end Scharf, der endnu ikke har tilkendegivet, om han vil anke sagen. Dommen sender et klart signal til alle andre i tjenesten. Du skal end ikke tænke på at levere oplysninger, der nærmer sig stregen.

Det er et tab for os alle. Scharfs åbne linje i en meget urolig og terrorpræget periode, hvor PETs budget blev tredoblet, var nødvendig og gavnlig. Åbenhed skaber forståelse og tillid. PET er mindre åben i dag end for fem år siden.

PETs vigtigste opgave er dog at skabe sikkerhed og forhindre aktioner, så vi må leve med mindre åbenhed. Dommen og det markante opgør mellem to efterretningschefer kan skade PETs anseelse i forhold til andre nationer, og det vil være det største tab. Oplysninger skal stadig flyde Danmarks vej.

Det er afgørende, hvis PET skal være lige så succesfuld de kommende 20 år.