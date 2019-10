Jeg har netop været på Mallorca med min yngste søn, Dallas.

En rigtig dejlig tur, hvor vi fik krammet og kysset lidt mere end i en fortravlet hverdag. Og det fik mig til at tænke på, hvor fysisk han egentlig er.

Jeg mindes nemlig ikke, at mine store børn var det helt på samme måde, da de var i hans alder. Hans foretrukne kærlighedssprog må klart være fysisk berøring.

Og hvad er så et kærlighedssprog?

De fleste forældre elsker jo deres børn og ønsker, at deres børn skal føle sig elsket

Ifølge forfatteren Gary Chapman, der har skrevet bogen 'Børnenes fem kærlighedssprog', er der tale om fem forskellige måder/sprog, vi som forældre skal 'tale', for at vores børn modtager kærlighed og føler sig elsket.

Lidt populært kan man sige, at en af vores fornemmeste opgaver som forældre er at fylde deres følelsesmæssige 'tank' op med kærlighed. For når vores børn virkelig føler sig elsket, er det meget nemmere at sætte grænser, løse konflikter, og de vil ganske enkelt blive gladere og trives.

Derfor kan det være en hjælp at finde ud af, hvad ens barns primære kærlighedssprog er. Chapman taler om fem sprog: fysisk berøring, affirmationer, tid sammen, gaver og tjenester.

De fleste børn elsker at få gaver, men for nogle betyder det mere

Min yngste er helt vild med at nusse albue, kysse og ligge tæt. Der er ingen tvivl om, at hans foretrukne kærlighedssprog er fysisk berøring. Det er derimod ikke min datters og har aldrig været det, selvom hun nu er teenager og selvfølgelig ikke har lyst til at kysse og kramme hele tiden.

For hende er det vigtigere med opløftende samtaler, at jeg sender et dejligt citat i ny og næ, eller at vi vender et dilemma eller en konflikt. Ord, der anerkender hende. Om det er tak for, at hun ordner køkkenet, eller et 'jeg elsker dig'.

For min store søn er det klart kvalitetstid sammen. At jeg er med og ser en fodboldkamp, at vi tager i biografen eller laver lektier sammen.

Tre forskellige børn med hver sit kærlighedssprog.

Alle børn har selvfølgelig behov for alle fem sprog, og det er vigtigt, at disse sprog ikke bliver for kasseinddelt. Men man vil, efter en vis alder, typisk kunne se et sprog, der er mere fremtrædende.

Nedenfor er der ideer og forslag til, hvordan man som forælder kan 'tale' de fem forskellige sprog. Det er selvfølgelig kun forslag, men giver en ide om, hvordan de fem sprog adskiller sig fra hinanden.

1. Fysisk berøring

Sid tæt i sofaen, massage, læs en bog med dit barn på skødet, farvel- og goddagkram, kys godnat, pudekamp i sengen eller anden fysisk leg, nus dit barn i håret eller ae ham/hun på ryggen, hvis han/hun er ked af det osv.

2. Affirmationer/anerkendelse

En seddel med i madpakken, nævn en positiv adfærd hos dit barn: 'skønt du hjalp din klassekammerat i dag', send spontane beskeder om, hvor meget han/hun betyder, sig 'jeg elsker dig' ved sengetid, hvis dit barn er trist, så fortæl om fem ting som gør dig stolt, anerkend deres indsats i skolen, hjemme osv.

3. Tid sammen

Lav mad sammen, hold øjenkontakt, når dit barn fortæller noget, se en film sammen eller gå en tur, tag en tur i dit barns yndlingsbutik, lav noget kreativt sammen såsom at tegne, fingermaling, spis en middag ude med dit barn alene, tag dit barn med på arbejde, eller planlæg jeres næste ferie sammen osv.

4. Gaver

De fleste børn elsker at få gaver, men for nogle betyder det mere. De oplever det som et direkte udtryk for forældres kærlighed til dem og værdsætter det på en særlig måde: Tag små sjove ting med hjem fra ferie eller forretningsrejse, lav gaver sammen til andre osv.

5. Tjenester

Hjælp med at fikse computeren. I stedet for at sige 'gå nu i seng', så følg i seng og sig godnat, stå lidt før op og lav et hyggeligt morgenbord, tal om at hjælpe eller at gøre noget for andre, udvis ekstra opmærksomhed, når dit barn er sygt, hjælp med at få fikset cyklen, eller måske du altid sørger for at have favoritslik i skabet til fredagsslik osv.