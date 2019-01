Dronningen satte fingeren på vores ømme punkt i sin nytårstale:

»Vi bliver rigere, men får vi et rigere liv?«

Det kan der naturligvis ikke svares på - sådan generelt. Men det er fornuftigt at spørge sig selv, om livet kan leves på en anden måde?

Det er vanskeligt at lave forandringer, sådan rigtige forandringer, der vender op og ned på ens tilværelse. De fleste af os lever formentlig det liv, som vi ønsker.

Troels Kløvedal døde kort før jul og blev begravet torsdag. Gennem hele sit liv var han et nysgerrigt og levende menneske.

Kløvedal ønskede at være fri og uafhængig, og i en ung alder investerede han i et skib sammen med to kammerater. 'Nordkaperen' blev den perfekte mulighed for at komme ud i verden til de store oplevelser. Skibet blev et vuggende hjem for mange forskellige mennesker, der alle søgte eventyret.

Men først og fremmest var det nysgerrigheden, der drev Troels Kløvedal. Han var nysgerrig på sig selv, på andre mennesker, på Danmark, ja, sågar hele verden.

Kløvedal gjorde 'Nordkaperen' berømt i hele Danmark, da han udgav sin første bog i 1978, 'Kærligheden, kildevandet... og det blå ocean'. Bogen satte brand i de fleste unge menneskers hjerter på den tid. For unge i 70'erne blev det afgørende at rejse ud i verden for at blive klogere.

I sine 18 bøger og utallige film og tv-serier formåede han at bevare nysgerrigheden og modet til at møde andre folkeslag. Han konkluderede selv på et tidspunkt:

»Jo mere du lærer om Verden, desto mere udvider den sig.«

2019 er ikke 1978. Verden har forandret sig og så alligevel ikke.

Troels Kløvedals konsekvente nysgerrighed og appetit på livet bør være en inspiration for os alle og dermed et svar til Dronningens spørgsmål: Har vi fået et rigere liv?

Nysgerrig på livet og nysgerrig på mennesker er en løsning, der vil berige os alle. Og Kaptajn Kløvedal viste os - i sit 75 år lange liv - hvordan.

Forfatteren Benny Andersen var en anden markant personlighed, der forlod os i 2018. Han var om nogen i stand til at sætte ord sammen på en underfundig måde.

'Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er omsonst. Alt har sin tid, som er nu.'

So long, Kløvedal.