Vi sætter den ene varmerekord efter den anden og nærmer os endnu en rekordvarm vinter.

Så er det helt slut med sne?

Det var blandt andet et af de spørgsmål, klimaforsker ved DMI Rasmus Anker Pedersen fik, da han var gæst i B.T. Live fredag.

For indtil videre har vintermånederne december, januar og februar haft en gennemsnitstemperatur på fem grader. Se DMIs tabel over de varmeste vintre nederst i artiklen.

»Vinteren er selvfølgelig ikke helt slut endnu. Men hvis vi gætter på, hvordan vejret bliver de kommende dage, får vi den varmeste vinter, siden vi begyndte at måle på DMI. Så næsten 150 år,« fortalte Rasmus Anker Pedersen.

DMI begyndte at måle temperaturer i 1874.

Forklaringen er ifølge Rasmus Anker Pedersen, at det er blevet nemmere at sætte varmerekorder i takt med, at klimaet er blevet varmere.

»I de sidste 30 år har vi slået næsten alle varmerekorder for måneder, årstider og år. Vi har ikke slået en eneste kulderekord i samme periode. Så selv om vi stadig har store udsving i det danske vejr, har klimaforandringerne bragt os op på et varmere niveau.«

Tror du, at klimaforandringerne er menneskeskabte?

Der sker stadig helt naturlige udsving i temperatuerne, understregede Rasmus Anker Pedersen. Men udledningen af drivhusgasser gør, at de menneskeskabte klimaforandringer giver stigende temperaturer.

»De naturlige varmevariationer i vejret har derfor fået et skub opad. Tilsvarende har de kolde udsving i vejret også fået et skub opad, så de er ikke så kolde, som de plejer at være.«

Det fik B.T.-følgeren Melos Kalayci til at spørge, om det overhovedet vil sne igen.

»Ja, vi kommer til at se snevejr igen. Men det er på samme måde som med rekorderne. For når klimaet bliver varmere, bliver der længere mellem de kolde udsving, som giver frost og sne, i takt med at CO2-udlingningen og temperaturerne stiger,« svarede Rasmus Anker Pedersen og tilføjede:

»Vi går i retning af, at den gennemsnitlige vinter bliver uden sne og frost. Vores nuværende vintre er på omkring frysepunktet. Vi har ikke meget dybe minusgrader. Så små skub opad gør, at vi ligger lige over frysepunktet.«