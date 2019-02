Klaus Riskær Pedersen indtog dansk politik i denne uge.

Hans tv-transmitterede pressemøde og den efterfølgende tur rundt til alle medier gav ham nok medvind og omtale til, at en måling foretaget af YouGov for B.T. smed ham snublende tæt på spærregrænsens to procent.

Det betyder slet ikke at Klaus Riskær Pedersen er på vej i Folketinget med sine to andre opstillede kandidater. De var oprindeligt fire i alt, men Klaus Riskær nåede også at fyre den ene - Christina Asklund - i løbet af en travl uge.

Meningsmålinger er, hvad de er: En temperatur på tilstanden i det nøjagtige øjeblik, man spørger danskerne. Derfor skal man heller ikke lægge for meget i en enkel måling foretaget i den uge, hvor Riskær Pedersen fik maksimal eksponering.

Men flere af de tusinde danskere, YouGov spurgte, har set nok af Klaus Riskær Pedersen til, at de ubetinget ville stemme på ham i denne uge. De kan naturligvis komme på andre tanker og skifte mening, for faktisk svarer hele otte procent, at de lige nu overvejer at stemme på Klaus Riskær. Det får vi se, når andre medier også begynder at måle på partiet Klaus Riskær Pedersen.

Det vil de komme til, for en ting står nu krystalklart. Klaus Riskær Pedersen forsvinder ikke, og han har igen formået at ramme en stemning, der blæser alle seriøse overvejelser om hans fortid og mange suspekte gerninger helt væk.

Klaus Riskær formår at fremstille sig selv som mand fra virkelighedens verden, der i modsætning til alle de nuværende politikere ved, hvad han taler om. Klaus Riskærs talegaver er legendariske, og i denne uge viste han, hvordan man sagtens kan tale om fællesskab og samtidig skylde fire millioner i skat. Hvordan man kan tale om en politik, hvor erhvervslivet skal bære langt flere byrder end de skatteplagede lønmodtagere, og samtidig have adskillige erhvervskonkurser bag sig, der har efterladt en gæld på mindst 150 millioner kroner.

Klaus Riskær Pedersen er modsætningernes mand, der det ene øjeblik er ‘tøsefornærmet’ over, at andre politikere trækker hans fortidige synder frem, for i det næste øjeblik at afskrive Søren Pind (der mener, at Riskær slet ikke er værdig til at sidde i Folketinget) som en mand, der ‘sidder alene på et loftskammer’.

Riskær kan spillet, og han kan tv-mediet, hvor en hurtig replik og følelser uden på tøjet vinder over store smil og seriøse gennemgange af virkeligheden. Ikke alle, naturligvis. Den gruppe, der har en rodfæstet skepsis over for politikerne, finder hos Riskær Pedersen en ‘ny’ dynamisk politiker, der taler alle autoriteterne imod og har klare løsninger, der ‘rammer retfærdigt’. Ikke mindst finanssektoren får tæsk af Klaus Riskær, og de har i forvejen ikke nogen venner, så det er smart set, at man her kan prygle igennem og samle stemmer op.

Riskær deler vandene. Halvdelen af de spurgte i YouGov-målingen mener, at Riskær er en fusentast, utroværdig og ikke værdig til at sidde i Folketinget.

Men tilbage er den anden halvdel, der ser gennem fingre med Riskærs fortid og mange syndere. Målingen om Klaus Riskær skal man ikke læse alt for konkret. De 1,9 pct. bringer ham ikke tættere på Folketinget. Men YouGov-målingen og hele ugen har vist, at Klaus Riskær Pedersen ikke er ligegyldig.