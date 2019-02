»Kan I ikke godt gå hjem og lave nogle børn.«

Sådan lyder opfordringen fra folketingskandidat og partileder Klaus Riskær Pedersen, der selv har seks børn. Han er dog ked af, at han ikke har kunnet give de samme rammer for alle sine børn.

For ikke at 'lukke Danmark ned', som han formulerer det, skal danskerne tilskyndes til at få flere børn, fremgår det af partiprogrammet for partiet Klaus Riskær Pedersen.

Den flamboyante og bedrageridømte erhvervsmand mangler lige nu kun Indenrigsministeriets formelle godkendelse for at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg, og i B.T.'s livestudie svarede han på spørgsmål fra Facebook-brugere landet over.

Der var jeg ret åben og sagde, at jeg ikke kunne tilbyde en kernefamilie

Partiet ønsker at øge fødselsfrekvensen pr. kvinde fra 1,6 barn til 2,1. Men skal politikere overhovedet blande sig i, hvor mange børn vi får, og hvorfor vil han værne om kernefamilien, når han selv har seks børn med fem forskellige kvinder?

Er det ikke en privat sag, hvor mange børn man vælger at få?

»For hver generation vil der mangle flere og flere børn. Det bliver svært at drive velfærdsstaten, hvis der ikke kommer unge generationer, der kan tjene pengene. For så skal vi ud og importere arbejdskraft. Derfor tillader jeg mig at være så fræk at sige til folk: Kan I ikke godt gå hjem og lave nogle børn. Det vil være godt for landet,« lød det fra Klaus Riskær Pedersen.

Det fik hurtigt Kia Lantau Poulsen til tasterne: 'Flere børn? Så giv dog flere penge. Det er ikke ligefrem billigt at have børn', lød hendes kommentar. Tony Gudiksen Nielsen syntes om idéen, men gav udtryk for en vis skepsis, når begge forældre er nødt til at arbejde for at få det til at løbe rundt.

Det gør lidt ondt i mit hjerte, at jeg har nogle børn, hvor jeg ikke har kunnet levere det produkt

Derfor skal det være nemmere at have børn, mener Klaus Riskær Pedersen.

Helt konkret ønsker han at droppe børne- og ungdomsydelsen og i stedet gøre vuggestuer, børnehaver og fritidshjem gratis. Derudover ønsker han at skabe bedre arbejdsmiljø for de offentligt ansatte i for eksempel børneinstitutioner og i skolen. Og så skal børn mellem 4. og 9. klasse have et gratis klippekort, som giver adgang til foreninger og fritidsaktiviteter, så det ikke skal afhænge af familiens økonomi.

»På den måde sikrer vi også, at forældrene kan passe deres liv, deres arbejde og er trygge ved fællesskabets løsninger.«

Men mindst lige så vigtigt er det, at børn føler sig trygge i deres opvækst, slog han fast.

Blå bog: Klaus Riskær Pedersen Født 24. april 1955 i København. Tidligere gift med Anne-Mette Sølbeck og Jill Andersen. Nu samboende med Anna Pia Lykke Ring. Far til seks børn i alderen 0-32 år. Debtuerede som iværksætter med Børsinformation i 1978. Senere kom selskaber som Accumulator Invest, Lannung Bank og Cybercity til. Sidstnævnte solgte han for knap en halv milliard kroner. Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre i 1989. Blev smidt ud af Venstre i 1993 og fortsatte som løsgænger. I 2008 idømmes han seks års fængsel for bedrageri og skyldnersvig; i 2012 yderligere 1,5 år for skyldnersvig. Han prøveløslades i 2013.

Og her støder vi på et andet centralt punkt i valgprogrammet: Kernefamilien. For den er udfordret, mener han.

»Det er vigtigt og sundt for børn at have nogen tæt på sig, de har tillid til, og hvor de føler sig trygge. Det er ikke så afgørende, at det er den samme kernefamilie. Om du har forhold, der kører i fem, 10 eller 20 år, er ikke så afgørende. Det afgørende er, at man står sammen,« sagde han.

63-årige Klaus Riskær Pedersen er bedøvende ligeglad med, hvilke familiemønstre folk har, bare børnene vokser op i trygge rammer. For et halvt år siden fik han sønnen Adam med kæresten Anna Pia Lykke Ring. De har været kærester siden sommeren 2017.

Hvordan har de af dine børn, hvor du ikke længere er i et forhold til moderen, det med, at den kernefamilie ikke er der længere?

»Jeg var gift én gang, og vi fik to børn og var sammen i 11 år. Så sker det, som sker for mange mennesker, at vi voksede fra hinanden. Det kan vi godt håndtere i et moderne samfund. Så længe man stadig har et godt forhold til hinanden,« svarede Riskær.

»Så er det rigtigt, at jeg fik tre børn med tre forskellige, dejlige piger. Men det var ikke aftalt. Så jeg skulle forholde mig til situationen, da graviditeterne opstod. Der var jeg ret åben og sagde, at jeg ikke kunne tilbyde en kernefamilie, fordi jeg ikke syntes, vi var der. Og det var de også enige i,« fortsatte han og tilføjede, at han dog altid har lovet at være der for alle sine børn og gøre sit bedste som far.

Derimod var Anna Pia Lykke Rings graviditet planlagt. Og rammerne er derfor nogle helt andre denne gang.

»Vi bor sammen og har et dejligt liv sammen. Og jeg kan trods alt se, hvor meget det betyder,« fortalte Klaus Riskær Pedersen. Og det har gjort indtryk.

Jeg synes, det fungerer, og jeg har et godt forhold til dem. Men det er ikke det optimale. Det optimale er, at du er sammen i en kernefamilie

»Det gør lidt ondt i mit hjerte, at jeg har nogle børn, hvor jeg ikke har kunnet levere det produkt, fordi jeg ikke har været sammen med de piger på den måde. Den ene bor ovenikøbet i England,« sagde han.

Klaus Riskær Pedersen søger for, at der altid er tid til at se alle børnene. Nogle gange er de alle til stede, forklarede han.

»Jeg synes, det fungerer, og jeg har et godt forhold til dem. Men det er ikke det optimale. Det optimale er, at du er sammen i en kernefamilie.«

Klaus Riskær Pedersen er straffet for økonomisk kriminalitet og blev i 2008 dømt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed samt mandatsvig. Han blev idømt seks års ubetinget fængsel og mistede samtidig retten til at stifte og være direktør for eller bestyrelsesmedlem i selskaber de følgende fem år.