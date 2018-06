Der er simpelthen noget, der undrer mig. Eller, der er mange ting, der undrer mig. Det undrer mig for eksempel, at folk stadig bowler, og det undrer mig, at der findes bearnaisedressing. Men noget, der for alvor undrer mig, og faktisk også gør mig rigtig vred og ked af det, det er, at nogle mennesker ingenting gør, når de bevidner andre mennesker blive krænket i det offentlige rum.

Jeg skal meget gerne komme med eksempler på, hvad jeg mener.

I går spiste jeg en skøn frokost med min veninde. Vi sad i solen og havde det noget så dejligt, da hun fortalte mig, at hun havde haft en rigtig grim oplevelse med to unge mænd på en station i Nordsjælland. De havde gået bag ved hende og givet højlydt udtryk for, hvor tyk og ulækker, de syntes, hun var. Efter et par minutter havde hun vendt sig om og meddelt dem, at hun kunne høre, hvad de sagde. Den ene af dem havde pustet sin cigaretrøg direkte ind i ansigtet på hende og repliceret, at ’de jo ikke talte til hende.’ Hun begik den fejl at tro, at hun kunne lære den slags ungersvende noget, så hun kastede sig ind i en diskussion om, hvordan man taler til og om andre mennesker. Til sidst havde hele selskabet råbt af hinanden, og min veninde havde fået besked på, at hun ”ikke skulle have lov at gå på gaden, når hun var så fed.” Et par meter fra hele optrinnet stod en kvinde med armene ned langs siden og øjnene fæstnet på en oversigt over Københavns infrastruktur.

Hvordan kan en voksen kvinde stå og studere en trafikplan i flere minutter, imens en medsøster, der har vredestårer på kinderne, helt alene skal forsvare sin ret til at befinde sig i verden?

Så var der også dengang, jeg luftede jeg min hund i et grønt område. Her mødte hunden og jeg dét ældre ægtepar i kabelstrik og sydfransk solbrændthed, der har boet på Frederiksberg i 30 år, stemt på Jørgen Glenthøj lige så længe, de kunne, og som også ejer en sur hund. Alt det er der ingenting galt med i sig selv. Problemet opstår, når man taler til en anden, voksen hundeejer, som om vedkommende har forstand som en 5-årig, fordi ens egen, sure hund knurrer og gør af en andens hund. Når man så efterfølgende råber som en galning, så alle omkringliggende altaner fyldes af nysgerrige beboere, så fortjener man både at skifte til en sweater med ærmer, der ender i en knude på ryggen, men også at få besked på at holde mund af en stemme oppe fra en altan. Men jeg kan love dig for, at de altaner var stille. Stille som graven!

Og så er der turen ned igennem S-toget. Jeg tænker på den der, hvor en gruppe af teenagedrenge råber noget, de knapt ved, hvad betyder, efter én. Den slags teenagedrenge, der kan balancere en hård kasket oven på hovedet, imens de fylder kupeen med meget høj, meget spændende musik. Så man vender sig om og tager diskussionen, fordi man er et naivt menneske, der insisterer på, at ingen mennesker, heller ikke teenagedrenge, er så stupide, at de ikke kan udvise mindstemålet af respekt for fremmede mennesker. Men man var som sagt naiv, for ens forespørgsel om bare en smule respekt bliver mødt med yderligere eder og forbandelser. Og det sker altså imens 35 mennesker i samme kupé stirrer dødt ned i en Sudoku. Og om man så havde tændt et bål i midtergangen, så havde de ikke set op.

Det er dét, jeg undrer mig sådan over. Hvordan kan nogen af os ignorere den slags? Hvordan kan en voksen kvinde stå og studere en trafikplan i flere minutter, imens en medsøster, der har vredestårer på kinderne, helt alene skal forsvare sin ret til at befinde sig i verden? Hvordan kan en masse altanejere stå og stirre ned på et verbalt overfald, der alene fødes af en seniorborgers følelse af at være den sidste, der lever af en tjenestemandspension og som har alt sit eget hår endnu? Og hvordan kan så mange passagerer sidde og knuge en sudoku i skødet på deres Marimekkoregnfrakker, imens en medpassager bliver råbt til af en flok møgunger?

Jeg er ikke i stand til at begribe det. Derfor vil jeg rigtig gerne sige hurra for dig, hvis du er sådan én, der opfører dig, som du gerne selv vil behandle, i det offentlige rum. Hurra og tak – det er så dejligt, at du gør noget, når du ser uhyrligheder ske på de steder, der er til os alle sammen. Men alle jer, der studerer trafikplaner, gemmer jer bag et altangitter eller stirrer ned i en talgåde, når I ved, I kunne blande jer og hjælpe et andet menneske; tag jer sammen. I skal faktisk tage jer sammen. Ellers gider os, der ikke fik hjælp, da vi havde brug for det, nemlig heller ikke hjælpe jer, når I får brug for det. Og det får I før eller siden, så det er aldrig for sent at dreje hovedet, komme ned fra altanen eller kigge op fra sudokuen.