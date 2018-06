»Den vestlige verden, som vi kendte den, er død!« '

Sådan sagde en af vores dygtigste politiske kommentatorer, efter Donald Trump kom til magten. Allerede dengang skrev jeg en klumme på denne side om, at helt så galt var det næppe fat. Indrømmet: Der har været en del fake news i tiden efter, og jeg jublede ikke ved udsigten til at have en Trump siddende i USA, en Putin i Rusland og en Jong-un med løsgående missiler i Nordkorea. Men alligevel…

Jeg synes, det er interessant, hvordan vi hidser hinanden op til at have en fælles mening, som til tider er unuanceret. Vi glemmer – desværre alt for ofte – at sætte spørgsmålstegn og være nysgerrige. Og det gælder mange andre ting end blot lige Donald Trump. Der er ganske enkelt ting, som vi ukritisk accepterer som faktuel viden.

For et par uger siden langede jeg lidt ud efter dem, der mener at vide, at vores miljø ville få det bedre, hvis vi alle blev veganere. Jeg har intet som helst mod veganere, og folk må vælge at spise, som de vil, men jeg efterlyste lidt mere indsigt i, hvad der ville ske med miljøet, hvis alle syv milliarder mennesker skulle leve af noget, der er dyrket i jorden.

Jeg hørte en mand i radioen den anden dag, som sagde:

»Vi ved jo, at vores børn aldrig kommer til at få kørekort. Til den tid vil der kun være førerløse biler.«

Han var forsker udi trafik og naturligvis optaget af den udvikling, men jeg tænker på, om han har talt med børn om sin viden. Man skal ikke fortælle mine drenge på 14 og 9, at de ikke kommer til at få kørekort. For dem handler biler ikke om, hvad der er praktisk eller smart eller sikkert. For dem handler det om teknik og følelsen af selv at styre den teknik.

Og hvad med de gamle veteranbiler og amerikanerflydere? Hvem skal køre dem? Bilder man sig ind, at drenge vil holde op med at interessere sig for dem? Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg tror, at vi vil få en fin blanding, og at mange (hvis ikke alle) offentlige transportmidler bliver førerløse.

Man mener også, at syv millioner arbejdspladser vil forsvinde i verden, når robotterne tager over for alvor – den fjerde industrielle revolution. Det er sikkert rigtigt, men jeg tror, at lige så mange nye opstår. Det er bare andre former for arbejde.

Google har gjort mange ting nemmere og sikkert overflødiggjort en del arbejdspladser, men Google har også skabt nye (bare for at nævne et enkelt eksempel inden for søgerobotter). Og der findes nærmest ikke det sted i verden, hvor der ikke er mangel på håndværkere, sygeplejersker, læger, lærere og politi, så den totale arbejdsløshed har vist lange udsigter.

Jeg hører ældre mennesker tale om, hvor forfærdeligt det er, at så mange unge mennesker hænger i deres telefoner. Jeg er i høj grad enig i, at vi skal hjælpe de unge med at styre det behov, men visse problematikker løser sig selv ved hjælp af de modbølger, der altid kommer i kølvandet af en trend.

Ed Sheeran - den vel nok mest sælgende kunstner i verden p.t. - har droppet sin mobiltelefon. Han var træt af at vågne op til et hav af beskeder.

»Nu vågner jeg bare op til en kop te,« siger han.

Jeg hører også mine egne jævnaldrende tale om, at ungdommen ikke kan finde ud af at arbejde, fordi de er så optagede af sig selv. Det er rigtigt, at mange narcissistiske unge portrætteres på TV og skaber et billede af en uarbejdsdygtig generation. Men billedet er unuanceret.

De unge, jeg kender, er flittige og hjælper til derhjemme eller har fritidsjob. Synes man som forældre, at ungerne er umulige, så bør man måske snarere kigge på sin egen rolle som forbillede eller opdrager.

Vi troede, vi vidste, at bøger var på vej ud. Men aldrig har der været solgt så mange. Og troede man, det var yt at læse bøger, så kan man følge @hotdudesreading på instagram. En million personer følger kontoen med billeder af lækre mænd, der læser i det offentlige rum. Jeg anbefaler den varmt.

Vi sagde for få år siden, at flow-tv ville dø, men aldrig har der været solgt så mange fjernsyn…joooh, siger nogen så, men det er for, at folk kan streame f.ek.s Netflix. Her vil jeg så bare tilføje, at der er en årsag til, at Netflix laver premierer, hvor folk ser en udsendelse på samme tid. Vi mennesker kan nemlig godt lide tanken om, at vi er sammen. Og er det ikke bare det samme som flow-tv så?

Vi tror, vi ved, at når noget er smart, så er det kommet for at blive. Men jeg minder lige om, at Betamax klart var det smarteste og bedste, men at VHS alligevel vandt den konkurrence. Vi troede for den sags skyld, vi vidste for tyve år siden, at videoen var kommet for at blive. I dag ved de unge ikke engang, hvad det er.

Om Trump vidste vi, at han kun kom til at sidde et år – hvis overhovedet så længe. Jeg tror ikke, det er usandsynligt, at han kommer til at sidde en periode mere, men nu ser vi.

Lige nu er der VM i fodbold, og jeg har hørt, man siger, at esport (computerspil) kommer til at overtage pladsen, og endda at esport bliver større end god gammeldaws sport. Det er jo det, vi ved! Siger de kloge. Jeg tvivler.

Forudsigelserne er lavet af folk, der arbejder med teknik og er dedikerede til den teknologiske udvikling, og det er helt forventeligt, at de er fascinerede, men jeg tror ikke på, de får ret. Jeg tror til gengæld på, at vi er i en tid, hvor en masse ting reguleres og skal finde sit nye naturlige leje.

For fire år siden, da jeg og min mand købte en byggegrund på Bornholm, hvor vi ville starte virksomhed, var der mange erhvervsfolk, der udskreg os til idioter. I Millionærklubben på Radio24Syv blev det sagt, at kun tåber finder på at åbne virksomhed på Bornholm, og jeg mødte en højtstående erhvervsmand, der leende sagde, at Folkemødet allerede var en død sild. Heldigvis kan jeg i denne uge konstatere, at den, der ler sidst, ler bedst.

Kort sagt… til jer der er ældre: Tag det roligt…verden er ikke i så voldsom forandring, som yngre mennesker gerne vil give indtryk af. Og til de yngre: Skru ned for jeres bedrevidenhed og op for nysgerrigheden. Vi er alle sammen meget federe at være sammen med, når vi mødes et sted på midten.